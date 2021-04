Les mille et une facettes de Leonard Bernstein

Leonard Bernstein (1918-1990), pianiste, compositeur, chef d’orchestre et passeur musical, s’est attaché à faire entrer la musique de Mahler dans le grand répertoire. Il a aussi fait connaître les œuvres de ses contemporains américains. Lui-même a connu la gloire la plus large avec West Side Story.

Programmation musicale :

(Disques)

Leonard Bernstein,

Candide :

Ouverture

Orchestre Symphonique de Londres

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON 447 958-2

Richard Strauss,

Don Quichotte op 35 TrV 184 :

Introduction

Orchestre Philharmonique de New York

direction : Leonard Bernstein

SONY CLASSICAL SMK 47625

Gustav Mahler,

Symphonie n°1 en Ré Majeur, « Titan » :

3ème mvt. Feierlich und gemessen ohne zu schleppen

(Solennel et mesuré, sans trainer)

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

direction : Leonard Bernstein

RCO LIVE RCO 08005/10

George Gershwin / orchestration Ferde Grofé,

Rhapsody in Blue

Leonard Bernstein, piano et direction

Orchestre Philharmonique de New York

CBS MYK 42611

Nadia Boulanger,

Vers la vie nouvelle

Emile Naoumoff, piano

SAPHIR PRODUCTIONS LVC 001015

Leonard Bernstein / d’après Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Analyse musicale de la Symphonie n°6, « Pathétique » de Tchaikovski :

« Jumping now to the famous third movement ...» (« Sautons maintenant au fameux 3ème mouvement… »)

Leonard Bernstein, commentaire, piano et direction

Orchestre Symphonique du Stadium de New York

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 5759

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Symphonie n°6 en si mineur op 74, « Pathétique » :

3ème mvt. Allegro molto vivace

Orchestre Symphonique du Stadium de New York

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 5759

Charles Ives,

The Unanswered question (La Question sans réponse) –

pour trompette, quatuor de flûtes et cordes

Orchestre Philharmonique de New York

direction : Leonard Bernstein

SONY CLASSICAL 889854171426566/13

Gustav Mahler,

Symphonie n°5 en ut dièse mineur :

1er mvt. Trauermarsch (Marche funèbre)

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON 431037-2

Leonard Bernstein / orchestration Bernstein, Sid Ramin et Irwin Kostal,

Danses symphoniques de West Side Story :

1. Prologue. Allegro moderato

Orchestre Philharmonique de New York

direction : Leonard Bernstein

SONY CLASSICAL SMK 63085

Leonard Bernstein / orchestration Bernstein, Sid Ramin et Irwin Kostal,

Danses symphoniques de West Side Story :

4. Mambo. Presto

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON 469 831-2

Cordes sensibles :

Maurice Ravel,

Concerto pour piano et orchestre en sol Majeur :

1er mouvement. Allegramente

Leonard Bernstein, piano et direction

Orchestre Symphonique de la Columbia

CBS 50 DC 385

Robert Schumann,

Quintette pour piano et cordes en mi bémol Majeur op 44 :

1er mvt. Allegro brillante

Leonard Bernstein, piano

Quatuor Juilliard, quatuor à cordes :

Robert Mann, Isidore Cohen, violons

Raphael Hillyer, alto

Claus Adam, violoncelle

CBS MPK 44848

Dmitri Chostakovitch,

Concerto pour piano et orchestre nº2 en mi Majeur op 102 :

2ème mvt. Andante

Leonard Bernstein, piano et direction

Orchestre Philharmonique de New York

CBS 50 DC 385

Maurice Ravel,

Concerto pour piano et orchestre en sol Majeur :

3ème mvt. Presto

Leonard Bernstein, piano et direction

Orchestre Symphonique de la Columbia

CBS 50 DC 385

