L’Orchestre de Chambre d’Europe, un modèle de société en musique

L’Orchestre de Chambre d’Europe a développé une grande culture stylistique au fil des ans, à travers des collaborations privilégiées avec des solistes et chefs d’orchestre qui en sont les mentors, comme Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt, Yannick Nézet-Séguin.

L’Orchestre de Chambre d’Europe est une formation de premier plan, relativement récente (on va fêter ses quarante ans l’année prochaine) et qui incarne un modèle presqu’utopique de vie collective. Les musiciens viennent de différents pays, et sont unis par le même amour de la musique. À l’origine c’est un orchestre de jeunes qui ont voulu continuer à grandir et jouer ensemble.

Ils sont dotés d’une grande agilité qui leur permet de naviguer dans tous les répertoires. Ils ont développé une culture stylistique très complète au fil des ans, à travers des collaborations privilégiées avec des solistes et des chefs d’orchestre qui leur servent de mentors. L’aventure a commencé avec le grand chef italien Claudio Abbado en 1981 à Londres.

Programmation musicale :

Joseph Haydn,

Symphonie en si Majeur HOB I:102 :

4ème mouvement. Finale

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 449 204-2

Ludwig van Beethoven,

Septuor pour cordes clarinette cor et basson en mi bémol Majeur op 20 :

5ème mvt. Scherzo : Allegro molto e vivace

Ensemble Gaudier :

Marieke Blankestijn, violon

Roger Tapping, alto

Christoph Marks, violoncelle

Stephen Williams, contrebasse

Richard Hosford, clarinette

Robin O’Neill, basson

Jonathan Williams, cor

HYPERION CDA 66513

Igor Stravinsky,

Pulcinella, Suite :

1. Sinfonia

8a. Menuetto

8b. Finale

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Alexander Janiczek, violon

LINN RECORDS CKR 330

Wolfgang Amadeus Mozart,

Concerto pour violon et orchestre n°7 en ré Majeur KV 271a :

2ème mvt. Andante

David Garrett, violon

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 479 2936

Robert Schumann,

Concerto pour piano et orchestre en la mineur op 54 :

2ème mvt. Intermezzo : Andantino grazioso

3ème mvt. Allegro vivace

Martha Argerich, piano

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Nikolaus Harnoncourt

WARNER CLASSICS 0190295929718

Ludwig van Beethoven,

Symphonie nº1 en ut Majeur op 21 :

4ème mvt. Finale : Adagio – Allegro molto e vivace

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 2292-46452-2

Franz Schubert,

Symphonie n°8 en si min D 759, « Inachevée » :

1er mvt. Allegro moderato

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 429 364-2

Fanny Mendelssohn-Hensel – Johann Gustav Droysen,

Sehnsucht (Nostalgie) H 340

Barbara Bonney, soprano

Geoffrey Parsons, piano

TELDEC 2292-44946-2

Félix Mendelssohn,

Symphonie n°4 en la Majeur op 90, « Italienne » :

1er mvt. Allegro vivace

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Yannick Nézet-Séguin

DEUTSCHE GRAMMOPHON 02894797337

Sergei Prokofiev – Sergei Prokofiev /

traduction revue par Charles Aznavour,

Pierre et le loup op 67 :

- Présentation des personnages avec leur motif musical

- « Un beau matin printanier, Pierre ouvrit la barrière… » Andantino

- « Sur une des plus hautes branches d’un grand et bel arbre en fleurs

était perché un petit oiseau. » Allegro – Andantino, come prima

- « C’est alors qu’un canard, qui musardait le nez au vent, arriva. »

L’istesso tempo

- « Quand tout à coup, quelque chose d’insolite attira l’attention

de Pierre. » Moderato – Allegro, ma non troppo – Moderato

- « Voici Grand-père très fâché… » Poco più andante –

Andantino, come prima – Andante

Charles Aznavour, narrateur

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 429 395-2

Cordes sensibles :

Joaquin Rodrigo,

Fantasia para un gentilhombre

(Fantaisie pour un gentilhomme) :

2ème mvt. Espanoleta – Fanfare de la caballiera de Napoles :

Fanfare de la caballiera de Napoles

(Fanfare de la cavalerie de Naples)

3ème mvt. Danza de las hachas (Danse des haches)

4ème mvt. Canario

Pepe Romero, guitare

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields

direction : Sir Neville Marriner

PHILIPS 411 440-2

Mario Castelnuovo-Tedesco,

Concerto pour guitare et orchestre n°1 en ré Majeur op 99 :

2ème mvt. Andantino : Alla romanza (Comme une romance)

3ème mvt. Ritmico e cavalleresco (Rythmique et chevaleresque)

John Williams, guitare

Orchestre de Philadelphie

direction : Eugene Ormandy

SONY CLASSICAL 88843092942-3