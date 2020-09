Itzhak avant Perlman, parcours d’un violoniste extraordinaire

Artiste adoré de tous, Itzhak Perlman est une idole absolue pour plusieurs générations de violonistes avec sa sonorité lumineuse, sa virtuosité phénoménale et son charisme exceptionnel. Il a à son actif une discographie gigantesque. Et son parcours de vie est une source d’inspiration.

Les débuts d’Itzhak Perlman avec le violon sont fulgurants. Né à Tel Aviv en 1945 de parents émigrés d’origine polonaise, il réclame un violon dès l’âge de trois ans et commence officiellement à étudier avec une professeur russe Rivka Goldgart dès l’âge de cinq ans.

A treize ans, il est remarqué par Ed Sullivan, le célèbre producteur de télé américain qui l’invite à jouer dans son show du dimanche soir. Voici donc le jeune Itzhak qui quitte Israel en 1958 et qui se retrouve avec sa maman à New York pour passer à la télévision et surtout pour commencer ses études à la fameuse Juilliard School dans la classe du célèbre professeur Ivan Galamian. C’est une évolution rapide même si Perlman lui-même ne se qualifiera pas de prodige. Il préfère dire qu’il jouait juste comme un enfant de son âge très doué…

Programmation musicale :

Fritz Kreisler,

Variations sur un thème de Corelli dans le style de Tartini

Itzhak Perlman, violon

Samuel Sanders, piano

WARNER CLASSICS (EMI) 5569572

Niccolo Paganini,

Caprice en la mineur op 1 n°5

Itzhak Perlman, violon

WARNER CLASSICS 2564613034

Georg Friedrich Haendel / arr Johan Halvorsen,

Passacaille pour violon et alto en sol mineur

Itzhak Perlman, violon

Pinchas Zukerman, alto

WARNER CLASSICS (EMI) 7493212

Jean-Marie Leclair,

Sonate pour 2 violons en mi mineur op 3 n°5 :

2ème mouvement. Gavotte (Andante grazioso)

Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, violons

WARNER CLASSICS (EMI) 7493212

Johannes Brahms,

Concerto en ré Majeur op 77 :

3ème mvt. Allegro giocoso, ma non troppo

Itzhak Perlman, violon

Orchestre Symphonique de Chicago

direction : Carlo Maria Giulini

WARNER CLASSICS (EMI) CDC 7471662

Ludwig van Beethoven,

Trio avec piano en mi bémol Majeur op 1 n°1 :

1er mvt. Allegro

Vladimir Ashkenazy, piano

Itzhak Perlman, violon

Lynn Harrell, violoncelle

WARNER CLASSICS (EMI) 7474558

Sergei Prokofiev,

Concerto pour violon et orchestre n°2 en sol mineur op 3 :

1er mvt. Allegro moderato

Itzhak Perlman, violon

Orchestre Symphonique de la BBC

direction : Guennadi Rojdestvenski

WARNER CLASSICS (EMI) CDC 747 025 2

Niccolo Paganini,

Sonate en la mineur op 64 n°1 :

3ème mvt. Rondoncino

Itzhak Perlman, violon

John Williams, guitare

SONY CLASSICAL 88843092942-23

Hector Berlioz,

Rêverie et Caprice, Romance pour violon et orchestre op 8 H 88

Itzhak Perlman, violon

Orchestre de Paris

direction : Daniel Barenboim

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 6420

Cécile Chaminade / arr Fritz Kreisler,

Sérénade espagnole op 150

Itzhak Perlman, violon

Samuel Sanders, piano

WARNER (EMI) CLASSICS 5569572

Edouard Lalo,

Symphonie espagnole en ré mineur op 21 :

1er mvt. Allegro ma non troppo

Itzhak Perlman, violon

Orchestre de Paris

direction : Daniel Barenboim

Hors Commerce – Enregistrement de concert Radio France (décembre 1980)

Oskar Rieding,

Concerto pour violon et orchestre en si mineur op 35 :

3ème mvt. Allegro moderato

Itzhak Perlman, violon

Orchestre Juilliard

direction : Lawrence Foster

WARNER (EMI) CLASSICS 5567502

Antonin Dvorak / arr Fritz Kreisler,

Danse slave en mi mineur op 72 n°2, B 145 n°2

Itzhak Perlman, violon

Samuel Sanders, piano

WARNER CLASSICS 0825646051236

Antonio Bazzini,

La Ronde des lutins op 25

Itzhak Perlman, violon

Janet Goodman-Guggenheim, piano

WARNER CLASSICS (EMI) 7541082

Cordes sensibles :

Georg Friedrich Haendel,

Suite pour clavecin n°7 en sol mineur HWV 432 :

6. Passacaille

Trevor Pinnock, clavecin

WIGMORE HALL WHLIVE 0033

Georg Friedrich Haendel,

Chaconne en sol Majeur HWV 435

Trevor Pinnock, clavecin

LINN RECORDS CKD 570

Jean-Sébastien (Johann Sebastian) Bach,

Concerto Brandebourgeois n°5 en ré Majeur BWV 1050 :

1er mouvement. Allegro

Musica Antiqua de Cologne

Wilbert Hazelzet, flûte

Andreas Staier, clavecin

Reinhard Goebel, violon et direction

ARCHIV PRODUKTION 423 116-2

Carl Philipp Emanuel Bach,

Concerto pour clavecin et orchestre en fa Majeur Wq 43 n°1 H 471 :

3ème mvt. Prestissimo

Andreas Staier, clavecin

Orchestre Baroque de Fribourg

direction : Petra Müllejans

HARMONIA MUNDI HMC 902083