Hommage à Ivry Gitlis

Ivry Gitlis faisait partie de ces grands violonistes dont la carrière a marqué le monde de la musique, aussi bien par ses interprétations des répertoires classiques et contemporains que sa volonté de transmettre sa passion. Retour avec Marina Chiche sur cette vie pleinement consacrée au violon.

Une vie de violon et de transmission

Ivry Gitlis s'est éteint le 24 décembre dernier à l'âge de 98 ans. Il laisse derrière lui une carrière de plus de 90 ans et le souvenir d'un virtuose qui toute sa vie aura eu à cœur de faire partager cette passion de la musique, ou plutôt de toutes les musiques, qui l'habitait.

Né à Haïfa en 1922, Gitlis, qui n'est pas issu d'une famille de musiciens, reçoit son premier violon à l'âge de 5 ans après en avoir fait la demande à ses parents. Percevant le potentiel du garçon, le grand violoniste Bronislaw Huberman insiste pour qu'il aille étudier en Europe. Stoppée par la guerre, la carrière d'Ivry Gitlis prend une tournure internationale à partir des années 50 : malgré une cinquième place au concours Long-Thibaut en 1951, la presse et le public l’acclament. En 1955, il fait ses début au États-Unis et enchaine dès lors enregistrements prestigieux et tournées partout dans le monde.

Pour Gitlis, la musique est est toujours une rencontre entre interprètes et auditeurs. Mû par cette notion d'échange, il fonde le festival Musique de Vence en 1972, anime diverses manifestations, collabore avec des musiciens de tous les horizons et organise des rencontres autour des enfants partout dans le monde. En 1980, il publie son premier livre, L'Âme et la Corde.

Au-delà de sa virtuosité, l'engagement dont il fait preuve tout au long de sa vie fascine. Fervent passeur, Ivry Gitlis avait ainsi ce talent d'entraîner les foules avec lui.

