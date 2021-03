Le mythe de Faust n’a cessé d’occuper, voire de hanter les créateurs, en littérature et aussi en musique. Voici quelques œuvres emblématiques : des musiques effrayantes, séduisantes ou sublimes, des musiques à se damner ! Celles de Berlioz, Schubert, Fanny Mendelssohn, Liszt, Gounod, Boito, Mahler…

Au début de l’Opéra de Gounod de 1859, inspiré du Faust de Goethe, le philosophe Faust est profondément déprimé par son inaptitude à atteindre l'accomplissement au travers du savoir. Il songe à se suicider. Il verse le contenu d'une fiole de poison dans sa tasse, mais s'arrête soudainement de boire le liquide mortel en entendant un chœur pastoral. Il condamne le bonheur, la science et la foi et en appelle à Satan pour le guider. Voilà que Méphistophélès apparaît. Il est prêt à exaucer les vœux du philosophe, en échange de ses services dans les régions infernales. Que souhaite Faust ? La gloire et le pouvoir, la richesse ? Le Veau d’Or est toujours debout ! Faust n’exige pas l’accès à une toute puissance interdite aux humains, ni la connaissance absolue. Ce qu’il veut c’est la jeunesse, rien que la jeunesse, mais pour l’éternité. Comme Faust hésite à accepter ses conditions, Méphistophélès fait apparaître Marguerite assise à son rouet. Faust signe alors le document et se transforme en jeune noble. Et Marguerite au rouet, c’est une jeune fille en émoi amoureux que Schubert dépeinte en musique sur le texte de Goethe.

Le diable fascine. Dans le Prologue au Ciel de l’opéra Mefistofele de Boito, Mefisto fait le pari de prendre l’âme de Faust. C’est une musique qui grince et grimace. Dans la première version de la Méphisto-Valse écrite pour le piano en 1860, Liszt s’inspire de son Episode pour le Faust de Lenau, œuvre orchestrale qu’il a conçue deux ans auparavant. En 1857, il compose sa Faust-Symphonie d’après Goethe. C’est Berlioz qui a attiré son attention sur le poème dont la première partie est parue à Paris dans la traduction de Nerval, en 1830. Liszt a dédié à Berlioz sa Faust-symphonie et Berlioz lui a dédié sa Damnation de Faust. Plus près de nous, Gustav Mahler a fondé la deuxième partie de sa « Symphonie des Mille », la 8ème, sur la scène finale du second Faust de Goethe. On y entend « non pas des voix humaines, mais les chants des planètes et des soleils qui tournent dans l’espace ».

Programmation musicale :

Charles Gounod,

Faust :

Valse (Acte II)

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON 2530199

Charles Gounod - Jules Barbier et Michel Carré,

Faust :

Méphistophélès « Le veau d'or est toujours debout » (Acte II)

José Van Dam, baryton

Orchestre du Capitole de Toulouse

direction : Michel Plasson

WARNER (EMI) CLASSICS CDM 4 78719 2

Franz Schubert,

Gretchen am Spinnrade (Marguerite au rouet) D 118

Barbara Hendricks, soprano

Radu Lupu, piano

WARNER (EMI) CLASSICS CDS 7 54909 2

Arrigo Boito,

Mefistofele :

Prologue :

Mefistofele « Ave Signor »

Nicolai Ghiaurov, basse

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON 0289 477 5910 2

Franz Liszt,

Méphisto-valse n°1 S 514

Mikhail Pletnev, piano

OLYMPIA - MELODIYA OCD 172

Franz Liszt,

Eine Faust Symphonie S 108 :

2ème mouvement. Gretchen (Marguerite)

Orchestre du Festival de Budapest

direction : Ivan Fischer

PHILIPS 454 460-2

Hector Berlioz - Berlioz et Almire Gandonnière / d'après Johann Wolfgang von Goethe traduit par Gérard de Nerval,

La Damnation de Faust :

Marguerite « Autrefois un roi de Thulé » (Acte III)

Frederica von Stade, mezzo-soprano

Orchestre Symphonique de Chicago

direction : Sir Georg Solti

DECCA 410 181-2

Charles Gounod - Jules Barbier et Michel Carré,

Faust :

Marguerite, Ballade du roi de Thulé « Il était un roi de Thulé » (Acte III)

Régine Crespin, soprano

Orchestre Symphonique

direction : Jésus Etcheverry

ACCORD 476 072-2

Fanny Mendelssohn-Hensel,

Warum sind denn die Rosen so blass (Pourquoi les roses sont-elles si pâles) op 1 n°3

Diana Damrau, soprano

Helmut Deutsch, piano

ORFEO C 749 071 A

Henryk Wieniawski / d'après Charles Gounod,

Fantaisie brillante sur des thèmes de Faust de Gounod op 20

Leonid Kogan, violon

Orchestre Symphonique d'Etat d'URSS

direction : Vladimir Degtyarenko

ARLECCHINO ARL 27

Gustav Mahler – Johann Wolfgang von Goethe,

Symphonie n°8, « Symphonie des Mille » :

2ème Partie. Scène finale du second Faust de Goethe :

Sehr langsam beginnend (En commençant très lentement - Conclusion).

Chorus mysticus

« Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis »

(« Tout l’Ephémère n’est qu’un symbole »)

Cheryl Studer, soprano (Una poenitentium)

Sylvia McNair, soprano (Magna Peccatrix)

Anne Sofie von Otter, contralto (Mulier Samaritana)

Rosemarie Lang, contralto (Maria Aegyptiaca)

Peter Seiffert, ténor (Doctor Marianus)

Bryn Terfel, baryton ((Pater ecstaticus)

Jan-Hendrik Rootering, basse (Pater profundus)

Chœur de la Radio de Berlin

Chœur Philharmonique de Prague

Chœur de Garçons de Tölz

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 445 843-2

Cordes sensibles :

Johannes Brahms,

Trio avec piano n°3 en ut mineur op 101 :

1er mouvement. Allegro energico

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Eugene Istomin, piano

DIAPASON DIAP CD 006

Franz Schubert,

Trio avec piano n°1 en si bémol Majeur op 99 :

2ème mvt. Andante un poco mosso

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Eugene Istomin, piano

SONY CLASSICAL SM2K 64516/1

Ludwig van Beethoven,

Trio avec piano n°6 en mi bémol Majeur op 70 n°2 :

3ème mvt. Allegretto ma non troppo

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Eugene Istomin, piano

SONY CLASSICAL SM2K 64513