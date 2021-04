En famille : filiations

Cheminons avec quelques familles de grands musiciens, et parmi elles, rencontrons Félix et Fanny Mendelssohn, frère et soeur. Chez les Liszt, le beau-fils, Richard Wagner ou dans la famille du violoniste Joseph Joachim, ami de Brahms, des Schumann… la petite-fille, la soprano Irène Joachim.

Une filiation par le sang n’implique pas forcément une filiation musicale évidente et harmonieuse, comme l’expérimentera Johann Strauss Fils. Au début du XIXème siècle, Johann Strauss Père (1804-1849) est bien le roi de la valse. Mais il va être rattrapé par son fils devenu musicien contre son avis, et qui se révèle être un rival de taille. Johann Strauss Père aura beau lui faire interdire l’accès de tous les théâtres majeurs de Vienne, le jeune homme se fera connaître en débutant dans les faubourgs et parviendra à une immense renommée. Le jeune Johann Strauss encouragera aussi son frère Josef dans la voie musicale.

Abraham Mendelssohn, lui, fait tout pour que ses enfants reçoivent une éducation musicale complète. Fanny née en 1805 et Félix, quatre ans plus tard, manifestent des dons exceptionnels très tôt. Mais leur père décide que pour Fanny, la musique devra rester seulement un agrément. Même si elle impressionne sa famille quand, âgée de 13 ans, elle joue par cœur l'intégralité des préludes du premier livre du Clavier bien tempéré de Bach. Le frère et la sœur étaient profondément liés, et plus tard, Félix ne survivra que quelques mois à Fanny, morte en mai 1847.

Clara sera l’inspiratrice de Robert Schumann dès sa rencontre. Elle est la fille de son professeur, Wieck. Parmi les oeuvres que Schumann écrit en utilisant un motif de Clara, qui composait des petites pièces dès sa prime jeunesse, citons les Variations sur un thème de Clara Wieck.

Joseph Joachim avait séduit les Schumann dans son interprétation somptueuse du concerto pour violon de Beethoven. Dédicataire des concertos de Brahms, Bruch, Dvořák et Schumann, il renonça à créer ce dernier. Sa petite-nièce, la violoniste Jelly d'Arányi qui sera la dédicataire et créatrice du Tzigane de Ravel, a redécouvert le concerto de Schumann suite à une supposée séance de spiritisme. Petite- fille de Joseph Joachim, Irène Joachim sera Mélisande dans l’enregistrement légendaire de l’opéra de Debussy effectué à Paris en 1941.

Programmation musicale :

Johann Strauss Père,

Seufzer-Galopp (Galop du soupir)

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 431 628-2

Otto Schulhof / d’après Johann Strauss,

Drei Bearbeitung nach Motiven von Johann Strauss

(3 Arrangements d’après des motifs de J Strauss) op 9 :

2. Pizzicato-Polka

Paul Badura-Skoda, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 479 8080

Fanny Mendelssohn-Hensel,

Quatuor à cordes en mi bémol Majeur :

4ème mouvement. Allegro molto vivace

Quatuor Ebène, quatuor à cordes :

Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure, violons

Mathieu Herzog, alto

Raphaël Merlin, violoncelle

WARNER (VIRGIN) CLASSICS – ERATO 50999 464546 2 1

Félix Mendelssohn,

Sechs Lieder ohne Worte (6 Chansons sans paroles) op 62 :

6. Allegretto grazioso en la Majeur. « Chanson de printemps »

Sechs Lieder ohne Worte op 67 :

4. Presto en ut Majeur « La Fileuse »

Sechs Lieder ohne Worte op 62 :

1. Andante espressivo en sol Majeur

Christoph Eschenbach, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 483 9901

Félix Mendelssohn,

Quatuor à cordes n°6 en fa mineur op 80 :

1er mvt. Allegro assai – presto

Quatuor Cherubini, quatuor à cordes :

Christoph Poppen, Haralf Schoneweg, violons

Hariolf Schlichtig, alto

Manuel Fischer-Dieskau, violoncelle

WARNER (EMI) CLASSICS CDS 7 54514 2

Robert Schumann,

Variations pour piano sur un thème de Clara Wieck

Vladimir Horowitz, piano

SONY CLASSICAL 8869757500259

Johannes Brahms / arr Joseph Joachim,

Danse hongroise en la mineur WoO 1 n°8

Jelly d’Arányi, violon

INNOVATIVE REMASTER RECORD

Robert Schumann,

Concerto pour violon et orchestre en ré mineur WoO 23 :

2ème mvt. Langsam (lentement)

3ème mvt. Lebhaft doch nicht schnell (Vif mais pas rapide)

Isabelle Faust, violon

Orchestre Baroque de Fribourg

direction : Pablo Heras-Casado

HARMONIA MUNDI HMC 902196

Claude Debussy – Maurice Maeterlinck,

Pelléas et Mélisande :

Golaud, Mélisande « Je ne pourrai plus sortir de cette forêt » (Acte I sc 1)

Irène Joachim, soprano

Henri Etcheverry, baryton

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

direction : Roger Désormière

WARNER CLASSICS 0190295665425/8

Clara Schumann / transcription Franz Liszt,

Geheimes Flüstern (Chuchotements secrets) op 23 n°3 –

transcription pour piano S 569 n°10

Leslie Howard, piano

HYPERION CDA 66481/2

Richard Wagner,

Siegfried-Idyll

Orchestre Symphonique de Chicago

direction : Daniel Barenboim

TELDEC 3984-24224-2

Cordes sensibles :

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Sextuor en ré mineur op 70, « Souvenir de Florence » :

3ème mouvement. Allegro moderato

Leonid Kogan, Elizaveta Gilels, violons

Rudolf Barchaï, Heinrich Talalyan, altos

Sviatoslav Knouchevitski, Mstislav Rostropovitch, violoncelles

ICA CLASSICS ICAB 5136/7

Dmitri Chostakovitch,

Trio avec piano n°2 en mi mineur op 67 :

2ème mvt. Allegro non troppo

Emil Gilels, piano

Leonid Kogan, violon

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

DOREMI DRH-7921

Georg Philipp Telemann,

Sonate en canon en sol Majeur TWV 40:118 – version pour 2 violons :

3ème mvt. Allegro

Leonid Kogan, Elizaveta Gilels, violons

TESTAMENT SBT 1227

Jean-Marie Leclair,

Sonate pour 2 violons en ut Majeur op 3 n°3 :

3ème mvt. Allegro

Leonid Kogan, Elizaveta Gilels, violons

TESTAMENT SBT 1227

Eugène Ysaÿe,

Sonate pour 2 violons n°1 en ut Majeur :

3ème mvt. Allegro vivo e con fuoco

Leonid Kogan, Elizaveta Gilels, violons

TESTAMENT SBT 1227

Antonio Vivaldi,

Concerto pour 3 violons en fa Majeur RV 551, P 278 :

2ème mvt. Andante

Pavel Kogan, Elizaveta Gilels, Leonid Kogan, violons

Ensemble de Solistes de l’Orchestre Symphonique de la Radio de l’URSS

LE CHANT DU MONDE – MELODIYA LDX 78 533

Ouvrage cité :

Brigitte Massin,

Les Joachim, une famille de musiciens

FAYARD EAN : 9782213604183