L'été à nos portes, partons en croisière sur le Danube ! Embarquement immédiat pour de belles escales entre Vienne et Budapest. Notre périple nous mènera jusqu'à la Roumanie. Laissez-vous glisser, en musique...

Vienne et la valse

Incontournable des bals viennois, numéro attendu du concert du Nouvel an, le beau Danube bleu, écrit par Johann Strauss fils, est presqu’un hymne de l’Autriche. Une autre oeuvre qui incarne la quintessence de Vienne, c’est le Chevalier à la Rose de Richard Strauss. A l’origine, le Chevalier à la Rose est un opéra dont l’histoire se déroule dans la Vienne au XVIIIe siècle, sous le règne de Marie-Thérèse d’Autriche. Tout se déroule au rythme de la valse viennoise.

C’est un marivaudage amoureux, opéra aux lignes vocales somptueuses et à l’orchestration luxuriante, typique de la musique de Strauss avec beaucoup de matière dans tout l’orchestre, pupitres de cordes et de cors en tête. Vienne c’est la valse à 1 temps, la valse à 3 temps; la valse à mille temps. Et pourtant, la valse viennoise n’a pas toujours été populaire partout dans le monde. On la trouvait trop rapide et trop licencieuse, puisque les jambes des danseuses étaient dévoilées. C’est le Congrès de Vienne en 1814 qui entraine le remplacement du menuet francais, populaire à cette époque, par la valse viennoise.

Escales en Hongrie

Resté dans l’histoire comme pédagogue du violon et comme grand ami de Johannes Brahms, Joseph Joachim né en 1831 était non seulement un grand violoniste mais aussi un compositeur. D'une importance considérable dans la constitution du grand répertoire de violon, Jospeh Joachim est le dédicataire de grands concertos. On raconte notamment qu’il a activement participé à la composition de la partie de violon du Concerto de Brahms, de deux concertos de Max Bruch ou encore du Concerto d’Anton Dvorak.

A Budapest, la musique de Bela Bartok et Josef Szigeti permet d'asseoir une identité nationale. Bela Bartok part ainsi à dos d‘âne collecter des chants populaires dans les villages. Il enregistrera notamment des chants hongrois mais aussi des chants serbes, slovaques, ruthènes ou encore roumains. Les deux musiciens ont formé un duo exceptionnel dont il nous reste quelques traces, notamment la 2ème sonate de Bartok, la sonate à Kreutzer de Beethoven ou encore la sonate de Debussy.

L'Allemagne et Georges Enesco

Violoniste, pianiste, chef, pédagogue, compositeur, Georges Enesco est un maitre de musique qui a formé nombre de grands musiciens. Sa Rhapsodie roumaine n°1, composée en 1901, est construite à partir de thèmes de musique populaire traditionnelle roumaine ; des thèmes qu’Enesco a entendu dès l’enfance.

Programmation musicale

Josef Strauss

Ohne Sorgen op 271 (Sans souci), pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

CD Warner

Johan Strauss fils

An der schönen blauen Donau op 314 (Le beau Danube bleu), pour orchestre Orchestre Philharmonique de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

CD Warner Classics

Richard Strauss

Le Chevalier à la rose : suite de valses n°1 av 139

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Herbert Blomstedt, direction

CD DECCA

Marie Jaëll

12 valses et finale : Allegro con brio, pour piano à 4 mains

Lidija Bizjak, piano

Sanja Bizjak, piano

CD Ediciones Singulares

Marie Jaëll

12 valses et finale : Caprioccioso, pour piano à 4 mains

Lidija Bizjak, piano

Sanja Bizjak, piano

CD Ediciones singulares

Joseph Joachim

Romance en Si bémol

Aaron Rosand, violon

Hugh Sung, piano

CD Musical concepts

Anton Dvorak

Concerto en La min op 53 B 96 S 108 : Allegro ma non troppo, pour violon et orchestre

Josef Suk, violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Karel Ancerl, direction

CD Fidelio

Anton Dvorak

Concerto en La min op 53 B 96 S 108 : Adagio ma non troppo, pour violon et orchestre

Josef Suk, violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Karel Ancerl, direction

CD Fidelio

Anton Dvorak

Concerto en La min op 53 B 96 S 108 : Finale, pour violon et orchestre

Josef Suk, violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Karel Ancerl, direction

CD Fidelio

Béla Bartok, Joseph Szigeti

6 danses populaires roumaines Sz 56 BB 68 (intégrale) arrangement pour violon et piano

Béla Bartok, violon

Joseph Szigeti, violon

CD Hungaroton

Georges Enesco

Rapsodie roumaine pour orchestre en La Maj op 11 n°1

Orchestre Philharmonique de la BBC

Guennadi Rojdestvenski, direction

CD Chandos

Johannes Brahms

21 danses hongroises WoO 1 : Danse hongroise en Sol min WoO 1 n°5, arrangement pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

CD DGG

Johannes Brahms

21 danses hongroises WoO 1 : Danse hongroise en Ré bémol maj WoO 1 n°6, arrangement pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Nikolaus Harnoncourt, direction

CD DGG

Cordes sensibles

Fritz Kreisler

3 vieilles danses viennoises : 2. Liebesleid, pour violon et piano

Fritz Kreisler, piano

Carl Lamson, piano

CD Naxos

Fritz Kreisler

Liebesleid, réduction pour piano

Earl Wild, piano

CD Ivory Classics

Frantz Schubert

Sonate n°4 en La Maj op posth 162 D 574 (Grand Duo) : Allegro moderato, pour violon et piano

Fritz Kreisler, violon

Serge Rachmaninov, piano

CD Andante

Emmerich Kalman

Gräfin Mariza : Wenn es Abend wird (Acte I) Air de Tassilo

Fritz Wunderlich, ténor, Tassilo

Südfunk-Unterhaltungsorchester

Willy Mattes, direction

CD SWR Music

Fritz Kreisler

Liebeslfreud

Fritz Kreisler, violon

CD Pearl Gemm

Fritz Kreisler

Schön Rosmarin, pour violon et piano

Fritz Kreisler, violon

Michael Raucheisen, piano

CD Biddulph Recording