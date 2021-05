Chaque année au mois de mai, les épreuves du Concours Reine Elisabeth font vibrer la Belgique et le monde de la musique : tour à tour en piano, comme cette année, en violon, en chant ou en violoncelle. Aujourd’hui, plongeons-nous dans deux éditions légendaires du concours de violon : 1967 et 1971.

L’histoire du Concours Reine Elisabeth est intimement liée à la figure du grand violoniste belge Eugène Ysaÿe. A l’origine, ce concours, lancé en 1937, s’appelait Concours Ysaÿe. Il était destiné à lancer de jeunes virtuoses de moins de 30 ans dans la carrière. La première édition avait été dominée largement par les Soviétiques qui avaient pris les six premières places, avec en grand gagnant, David Oistrakh. Trente ans plus tard, en 1967, en pleine guerre froide, le concours devient l’occasion d’une démonstration de puissance pour l’URSS, à travers ses solistes. En plus du programme habituel du premier tour : les incontournables Sonates et Partitas de Bach et Caprices de Paganini, une des six Sonates d’Ysaÿe est imposée. Et au fil des épreuves, les candidats présentent un programme librement choisi. Le violoniste qui remporte cette édition, Philippe Hirshhorn a choisi entre autres, une œuvre d’Eugène Ysaÿe qu’il a jouée avec la pianiste Lidija Pecherskaja : Caprice d’après l’Etude en forme de valse de Camille Saint-Saëns. Gidon Kremer, autre grand favori soviétique, joue les Variations sur un thème irlandais, « The last rose of the summer » (La dernière rose de l’été) d’Heinrich Wilhelm Ernst, une étude redoutable. En finale, Philippe Hirshhorn a choisi le 1er Concerto de Paganini, dont il donne une interprétation fulgurante . Le 2ème Prix est attribué à la Bulgare Stoika Milanova et Gidon Kremer reçoit le 3ème Prix. Le Français Jean-Jacques Kantorow est lauréat de cette édition, il a déjà remporté en 1962 la médaille d'or au concours Carl Flesh, et le Concours international de Genève en 1965.

Des femmes sont à l’honneur dans l’édition violon de 1971, comme l’Argentine Ana Chumachenco qui obtient le 4ème Prix, et l’Israélienne Miriam Fried qui est la première femme à remporter le 1er Prix du Concours Reine Elisabeth. Elle a choisi pour la finale, le Concerto de Sibelius où elle déploie puissance et autorité. Le Soviétique Andreï Korsakov obtient le 2ème Prix. Mort à l’âge de 45 ans, il n’a pas eu assez le temps de se faire connaître. Ecoutez sa sonorité de velours qui fait merveille dans le Concerto de Glazounov.

