Bande-son de l’espace pour Thomas Pesquet

Prenons un peu de hauteur aujourd’hui et partons dans l’espace. Une émission adressée tout particulièrement à notre astronaute national Thomas Pesquet. Attachez vos ceintures. On décolle tout de suite !

Les planètes

Lorsque l'on pense à la musique des étoiles, de l'immensité, de la galaxie, difficile de ne pas évoquer l'oeuvre Les Planètes de Gustav Holst. Poème symphonique composé entre 1914 et 1917, cette œuvre est une évocation musicale des planètes, en sept mouvements, qui représentent sept planètes du système solaire. Holst est porté par une vision astrologique, symbolique et mythologique. Chaque planète est personnifiée : Neptune, la mystique, Mars, la guerrière...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Avec l’ostinato rythmique et l’instrumentation très cuivrée, cette musique puissante de Gustav Holst servira d’inspiration pour à peu près toutes les musiques de film de guerre et de science-fiction…Nul doute que de nombreux compositeurs l’auront en tête, que ce soit Hans Zimmer et Lisa Gerrard pour Gladiateur ou John Williams pour la marche impériale de La Guerre des étoiles.

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission En pistes ! De Star Wars aux Planètes de Holst

La lune, sur laquelle souhaiterait se poser Thomas Pesquet, a elle aussi inspiré de nombreux poètes et compositeurs. Ainsi, dans son opéra Rusalka, d’après la petite sirène d’Andersen, Antonin Dvorak compose un de ses airs les plus célèbres, intitulé justement « l’air à la Lune ».

L'odyssée de l'espace

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Voilà une œuvre décidément associée au cosmos : le poème symphonique « Ainsi parla Zarathustra » de Richard Strauss, utilisé comme ouverture de film 2001, l'Odyssée de l'espace par Stanley Kubrick. Cette oeuvre, composée en 1896 par Richard Strauss est inspirée librement du poème éponyme de Nietzsche - qui parle d’évolution de l’histoire de l’humanité, de ses origines, et de sa conception du surhomme. La mise en musique de Strauss est hautement symbolique. Le motif ascensionnel en fanfare retrace le trajet depuis le néant jusqu’à la lumière.

"The sound of earth"

Il existe un Disque d’or, le Voyager Golden Record, intitulé « The sounds of Earth », qui fut embarqué dans les deux sondes spatiales Voyageur, en 1977, destiné à d’éventuels extraterrestres. A l'intérieur, on y trouve des photographies de la terre, d’humains, de la nature, des extraits littéraires, des enregistrements de sons divers et de la musique. Un prélude et une fugue de Bach interprétés par Glenn Gould sont ainsi en apesanteur...

à réécouter AUDIO 1h 28mn émission Musique émoi Sylvie Vauclair, astrophysicienne

à réécouter émission Cordes sensibles Le concerto pour violon d'Erich Korngold

Programmation musicale

Gustav Holst

The planets op 32 H 125 : 1. Mars the bringer of war

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

CD Sony Classical

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra op 30 : Einleitung / Introduction

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

CD DGG

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra op 30 : Von den Hinterweltlern / De ceux des mondes de derrière

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

CD

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra op 30 : Von der GroBen Sehnsucht

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

CD DGG

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra op 30 : Nachwanderlied / Le chant de somnambule

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

CD DGG

Claude Debussy

Suite bergamasque L 75 : clair de lune

Benno Moiseiwitsch, piano

CD Naxos

Anton Dvorak

Rusalka op 114 B 203 : Mesicku na nebi Hlubokém (acte I) Air de Rusalka

Krassimira Stoyanova, sporano

Orchestre de la Radio de Munich

Pavel Baleff, direction

CD Orfeo

Anton Dvorak

Symphonie n°9 en Mi min op 95 B 178 (Du nouveau monde) : Scherzo

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiri Belohlavek, direction

CD Decca

Melanie Bonis

Au crépuscule op 111, pour piano

Maria Stembolskaya, piano

CD Ligia digital lidi

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : suite n°2, lever du jour, pour orchestre, d'après la suite chorégraphique

Philharmonia Orchestra

Carlo Maria Giulini, direction

CD EMI

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : suite n°2, Pantomime, pour orchestre, d'après la suite chorégraphique

Philharmonia Orchestra

Carlo Maria Giulini, direction

CD EMI

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : suite n°2, danse générale - bacchanale, pour orchestre, d'après la suite chorégraphique

Philharmonia Orchestra

Carlo Maria Giulini, direction

CD EMI

Gustav Holst

The planets op 32 : Neptune le mystique

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

CD Sony Classical

Arvo Pärt

Spiegel im spiegel, pour violon et piano

Viktoria Mullova, violon

Liam Dunachie, piano

CD Onyx classics

Jean-Sebastien Bach

Prélude et fugue n°1 en do majeur, BWV 870, prélude

Glenn Gould, piano

CD Sony

Jean-Sebastien Bach

Prélude et fugue n°1 en do majeur, BWV 870, fugue

Glenn Gould, piano

CD Sony

Darius Milhaud

Scaramouche op 165 : 3, Brazileira

Jess Gillam, saxophone alto

Zeynep Ozsuca, piano

Andee Birkett, contrebasse

Quatuor Tippett

CD Airfono

Philip Glass, Simon Parkin

Truman sleeps

Jess Gillam, saxophone soprano

Roberts Balanas, violon

Michael Jones, violon

Laurie Anderson, alto

Matthew Sharp, violoncelle

Sam Becker, contrebasse

Elsa Bradley, marimba

CD Decca

Cordes sensibles

Erich Wolfgang Korngold

Kings Row

National Philharmonic Orchestra

Charles Gerhardt, direction

CD RCA GD

John Williams

La guerre des étoiles, Stars Wars, Main title

CD Milan

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon op 35 en ré majeur : moderato nobile

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Alfred Wallenstein, direction

CD RCA

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon op 35 en ré majeur : Romance

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Alfred Wallenstein, direction

CD RCA

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon op 35 en ré majeur : Finale : allegro assai vivace

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Alfred Wallenstein, direction

CD RCA

Erich Wolfgang Korngold

Much ado about nothing op 11 : Garden scene, arrangement pour violon et piano Jascha Heifetz, violon

Brooks Smith, piano

CD Sony Classica