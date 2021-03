Bach-Obsession

Programmation musicale :

(Disques)

Jean-Sébastien Bach / arr Ferruccio Busoni,

Choral BWV 639 : Ich ruf' zu dir Herr Jesu Christ

(Je t’appelle, Seigneur Jésus-Christ)

Alfred Brendel, piano

PHILIPS 420 832-2

Wolfgang Amadeus Mozart / d’après Jean-Sébastien Bach,

Fugue en ré mineur KV 404a n°1

d'après la Fugue en ré dièse mineur BWV 853

Trio Grumiaux, trio à cordes :

Arthur Grumiaux, violon

Georg Janzer, alto

Eva Czako, violoncelle

PRAGA DIGITALS PRD/DSD 350132

Jean-Sébastien Bach,

Cantate BWV 126 : Erhalt uns Herr bei deinem Wort

(Maintiens-nous, Seigneur en ta Parole) :

Choral : Verleih uns Frieden gnädiglich

(Accorde-nous la paix, Seigneur)

Choeur et Orchestre Baroques d’Amsterdam

direction : Ton Koopman

CHALLENGE CLASSICS CC 72214/3

Félix Mendelssohn,

Verleih uns Frieden gnädiglich

Choeur et Orchestre de Chambre de Stuttgart

direction : Frieder Bernius

CARUS CARUS 83.204

Clara Schumann,

Prélude et fugue pour piano en sol min op 16 n°1

Jozef de Beenhouwer, piano

PARTRIDGE 1130-2

Franz Liszt,

Fantaisie et Fugue pour piano sur le nom de Bach S 529

Georges Cziffra, piano

PHILIPS 456 760-2

Dmitri Chostakovitch,

24 Préludes et Fugues op 87 :

Prélude et Fugue en mi mineur op 87 n°4

Dmitri Chostakovitch, piano

WARNER CLASSICS 0825646155019

Jean-Sébastien Bach / arr Alexandre Ziloti,

Le Clavier bien tempéré Livre 1 :

Prélude en mi mineur BWV 855a

Emil Gilels, piano

SONY CLASSICAL 88875177312-07

Jean-Sébastien Bach,

Cantate BWV 29 : Wir danken dir, Gott (Nous te remercions, Dieu) :

Sinfonia

Collegium Vocale de Gand

direction : Philippe Herreweghe

HARMONIA MUNDI HMC 901690

Jean-Sébastien Bach / arr Sergei Rachmaninov,

Partita pour violon n°3 en mi Majeur BWV 1006 :

Prélude – transcription pour piano

Sergei Rachmaninov, piano

RCA VICTOR GOLD SEAL GD 87766

Eugène Ysaÿe,

Sonate pour violon en la mineur op 27 n°2 :

1er mouvement.Obsession

Thomas Zehetmair, violon

ECM 472 6872

Ferruccio Busoni,

Fantaisie d’après Jean-Sébastien Bach K 253

Marc-André Hamelin, piano

HYPERION CDA 67951/3

Heitor Villa-Lobos,

4ème des Bachianas Brasileiras :

Preludio

Sergio Assad, Odair Assad, guitares

NONESUCH 4559-79365-2

Heitor Villa-Lobos,

5ème des Bachianas Brasileiras :

Aria. Cantilena

Renée Fleming, soprano

New World Symphony

directioni : Michael Tilson-Thomas

RCA RED SEAL 09026 68538 2

Jean-Sébastien Bach / arr Myra Hess,

Cantate BWV 147 : Herz und Mund und Tat und Leben

(Le coeur, et la bouche, et les actes, et la vie) :

Choral : Jesus bleibet meine Freude

(Jésus demeure ma joie) - arrangement pour piano

Dinu Lipatti, piano

WARNER (EMI) CLASSICS 2 07318 2

Cordes sensibles :

Jean-Sébastien Bach,

Partita pour violon n°2 en ré mineur BWV 1004 :

1. Allemande

Rachel Podger, violon

CHANNEL CLASSICS CCS SEL 2498

Jean-Sébastien Bach / arr Edison Denissov,

Partita n°2 en ré min BWV 1004

arrangement pour violon et orchestre de chambre :

1. Allemande

Leonid Kogan, violon

Ensemble instrumental

direction : Pavel Kogan

PRAGA DIGITALS PRD 250373

Jean-Sébastien Bach,

Choral BWV 279 : Christ lag in Todesbanden

(Christ gisait dans les liens de la mort) pour 4 voix a cappella

Ensemble Hilliard :

Monika Mauch, soprano

David James, contre-ténor

John Potter, ténor

Gordon Jones, baryton

ECM 461 895-2

Jean-Sébastien Bach,

Cantate BWV 4 : Christ lag in Todesbanden :

Den Tod niemand zwingen kunnt

(Nul ne peut contraindre la mort)

pour haute-contre a cappella, 6 premières mesures

David James, contre-ténor

ECM 461 895-2

Jean-Sébastien Bach,

Partita n°2 en ré mineur BWV 1004 :

Chaconne avec citations de chorals chantés

Christoph Poppen, violon

Ensemble Hilliard :

Monika Mauch, soprano

David James, contre-ténor

John Potter, ténor

Gordon Jones, baryton

ECM 461 895-2