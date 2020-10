Musique à la Hongroise ! Avec les Danses hongroises de Brahms, le Rondo all'Ongarese du Trio en sol de Haydn, la 15ème rhapsodie hongroise de Liszt, « Marche de Rákóczy », les œuvres de Bartók et Kodály…

Au XIXème siècle, il y a tout un débat autour de l’origine de la musique dite à la hongroise. Est-elle tzigane ou bien authentiquement hongroise au sens de magyar ? Tous les ingrédients de la musique « all’Ungarese » sont dans les Danses hongroises de Brahms : déhanchements rythmiques, contretemps, changements de tempi brusques… Ce sont plutôt des danses tziganes. Cette manière de mettre des épices gypsy dans la musique « classique » ne date pas de Brahms. Joseph Haydn le faisait déjà à la fin du XVIIIe siècle. Il faut dire qu’à la cour de ses mécènes, la famille Esterhazy, il entendait quotidiennement des Tziganes en charge de la musique de recrutement militaire, verbunkos, et aussi d’une musique de divertissement pur. Cela ressurgit dans le fameux finale de son trio en Sol Majeur, un Rondo à la Hongroise ou bien « in the Gypsy’s stile », comme on peut lire dans une édition anglaise de 1795. Dans sa rhapsodie Nr.15, Liszt utilise la Marche de Rákóczy, qui se trouve également chez Berlioz dans la Damnation de Faust, la bien-nommée Marche hongroise.

Vers 1905, Béla Bartók et Zoltán Kodály âgés d’une vingtaine d’années, partent dans la campagne hongroise munis d’un phonograhe, pour récolter des chants populaires qu’ils compilent et notent soigneusement. Ils passent parfois des heures à discuter, à essayer de décider une paysanne à bien vouloir chanter pour eux.

Programmation musicale :

Cordes sensibles :

