A l'ombre de Staline : Prokofiev et Chostakovitch

Dmitri Chostakovitch et Sergei Prokofiev, les deux grandes figures de la composition musicale en Union Soviétique, ont aussi eu à composer avec le pouvoir.

Partons en Russie, pendant cette période de grand changement entre la révolution bolchévique de 1917 et la mort de Staline en 1953. Au fur et à mesure, la musique va être utilisée comme instrument de propagande et donc, très contrôlée. La petite et la grande histoire se rencontrent, les musiciens sont mis face à des cas de conscience. Cela va donner des parcours de vie incroyables.

Parmi les compositeurs, deux grandes figures se distinguent : Dmitri Chostakovitch et Sergei Prokofiev qu’on oppose volontiers. Prokofiev s’exile dans un premier temps en Occident avant de revenir en URSS. On pourrait dire de Chostakovitch qui reste, constamment mis sous pression, qu’il s’exile intérieurement, ce que l’on n’arrive pas à démasquer dans sa musique. C’est une période fascinante, avec des musiques parfois cryptées, dérangeantes, passionnantes, écrites pour des interprètes majeurs comme David Oistrakh, Mstislav Rostropovitch, Sviatoslav Richter.

Programmation musicale :

Dmitri Chostakovitch,

Symphonie n°9 en mi bémol Majeur op 70 :

1er mouvement. Allegro

Orchestre Philharmonique de Vienne

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 5735

Sergei Prokofiev,

Suite de L'Amour des trois oranges op 33a :

3. Marche

Orchestre Philharmonique de New York

direction : Leonard Bernstein

SONY CLASSICAL 889854171426566/94

Sergei Prokofiev,

Mélodie sans paroles op 35 n°2

Viktoria Evtodieva, soprano

Yuri Serov, piano

YOUTUBE

Sergei Prokofiev,

Ouverture sur des thèmes juifs op 34

pour clarinette, quatuor à cordes et piano

Sergei Prokofiev, piano

Alexandre Volodin, clarinette

Quatuor Beethoven, quatuor à cordes :

Dmitri Tsyganov, Vasili Shirinsky, violons

Vadim Borisovsky, alto

Sergei Shirinsky, violoncelle

LYS LYS278

Joseph Achron,

Suite enfantine op 57 :

2. Sauter en tirant la langue

13. Poupées mécaniques

Chen Halevi, clarinette

Quatuor Vogler, quatuor à cordes :

Tim Vogler, Franck Reinecke, violons

Stefan Fehlandt, alto

Stephan Forck, violoncelle

Jascha Nemtsov, piano

SWR MUSIC 93209

Dmitri Chostakovitch,

Trio n°2 en mi mineur op 67 :

2ème mvt. Allegro non troppo

Dmitri Chostakovitch, piano

David Oistrakh, violon

Milos Sadlo, violoncelle

DOREMI DHR 7701

Dmitri Chostakovitch,

Concerto pour violon et orchestre n°1 en la mineur op 77 :

3ème mvt. Passacaille – Cadence

4ème mvt. Burlesque. Allegro con brio

David Oistrakh, violon

New Philharmonia Orchestra

direction : Maxime Chostakovitch

WARNER (EMI) CLASSICS 2 14725 2

Dmitri Chostakovitch,

Concerto pour piano et orchestre n°2 en mi Majeur op 102 :

2ème mvt. Andante

Dmitri Chostakovitch jr, piano

I Musici de Montréal

direction : Maxime Chostakovitch

CHANDOS CHAN 8573

Dmitri Kabalevski,

Concerto pour violon et orchestre en ut Majeur op 48 :

1er mvt. Allegro molto e con brio

David Oistrakh, violon

Orchestre Symphonique d’Etat d’URSS

direction : Dmitri Kabalevski

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 477 7479

Sofia Goubaïdoulina,

Jouets musicaux :

11. Traîneau à clochettes

13. Le tambour

Claire-Marie Le Guay, piano

ACCORD – CLASSICS JAZZ FRANCE 4803153

Sergei Prokofiev,

Sonate pour piano n°7 en si bémol Majeur op 83 :

3ème mvt. Precipitato

Sviatoslav Richter, piano

MELODIYA 74321 29470 2

Sergei Prokofiev,

Sonate pour violoncelle et piano en ut Majeur op 119 :

2ème mvt. Moderato – Andante dolce

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Sviatoslav Richter, piano

WARNER (EMI) CLASSICS 2 27923 2

Sergei Prokofiev,

Zdravitsa (Salut à Staline) op 85 pour choeur mixte et orchestre

Chœur Académique Russe de l’URSS Yurlov

Yuri Ukhov, chef de choeurs

Orchestre Symphonique Académique d’URSS

direction : Evgueni Svetlanov

MELODIYA MEL CD 10 01831

Dmitri Chostakovitch,

Polka de L’Âge d’or

Shura Cherkassky, piano

YOUTUBE

Cordes sensibles :

Alessandro Piccinini,

Partita sopra la follia

Rolf Lislevand, théorbe

ALIA VOX AVSA 9844

Johann Hieronymus Kapsberger,

Intavolatura di lauto, Libro primo

(Tablature pour luth, Livre premier, 1611) :

Toccata arpeggiata

Hopkinson Smith, luth

ASTREE E 8553

Robert de Visée,

Suite pour théorbe en la mineur :

1. Prélude

6. Chaconne

Xavier Diaz-Latorre, théorbe

PASSACAILLE 1038

Silvius Leopold Weiss,

Tombeau sur la mort de Monseigneur Comte de Logy arrivée en 1721

Evangelina Mascardi, luth

YOUTUBE

Johann Sebastian (Jean-Sébastien) Bach,

Suite pour luth en sol mineur BWV 995 :

1. Prélude

Hopkinson Smith, luth

ASTREE E 7721