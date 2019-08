Les Voix du Mississippi

Disons-le toute de suite : notre équipage est totalement anachronique. Certains passagers ont pu se rencontrer, d'autres absolument pas ! Le plus important lors de notre croisière sera de faire chanter le fleuve : nous y croiserons Jerome Kern, Louis Armstrong, Ferde Grofé, John Hurt, Harry Belafonte, Robert Johnson, Elvis Presley...

Programme musical

Jerome Kern, Show Boat - Main title

Choeur & Orchestre des studios de la MGM

Pegasus PGN CD 933

Jerome Kern / Oscar Hammerstein II, Show Boat -"Ol' man river"

Paul Robeson

Earl Gems 0060

Terry Shand / Jimmy Eaton, Shanty boat on the Mississippi

Louis Armstrong & His Orchestra, Luis Russell (direction)

Frémeaux & Associés FA 1359

Jerry Goldsmith / Alex North, New Orleans street (BO du film Un Tramway nommé désir d'Elia Kazan)

Sidney Sax (violon), Tony Coe (clarinette), Ronnie Price (piano), Allen Walley (contrebasse), Harold Fisher (batterie), John Barclay (trompette)

National Philharmonic Orchestra

Varese Sarabande VSD-5500

Giacomo Puccini, Manon Lescaut - "Sola perduta abbandonata" (Acte IV)

Angela Gheorghiu (soprano : Manon), Orchestre Symphonique De Milan, Anton Coppola (direction)

Warner Classics 0825646190478/1

Ferde Grofé, Mississippi Suite pour orchestre - "Mark Twain" (Huckleberry Finn)

Ronald Jannelli (basson), Harmonie Ensemble, Steven Richman (direction)

Bridge 9212

Harry Belafonte, Mark Twain

Frémeaux & Associés FA 5234

Ferde Grofé, Mississippi Suite pour orchestre - "Old Creole Days"

Ronald Jannelli (basson), Harmonie Ensemble, Steven Richman (direction)

Bridge 9212

Ferde Grofé, Mississippi Suite pour orchestre - "Mardi Gras"

Ronald Jannelli (basson), Harmonie Ensemble, Steven Richman (direction)

Bridge 9212

Mississippi John Hurt, My creole belle

Blue Moon CDBM 083

Allen Toussaint, Bright Mississippi

Nonesuch 7559-79928-7

Les Frères Balfa, Je suis content d'etre un cajun

Sony Music Media SMM 5062772

Robert Johnson, When you got a good friend

Columbia CK 52944

South Memphis String Band, The Carrier line

Livre-disque : Le Blue Front Café // Accord Croisés

Annonce de l'assassinat de Martin Luther King (diction à blanc)

Sony Classical 88843054582-09-10

Frédéric Chopin, Sonate n° 2 en si bémol mineur op. 35 - Marche funèbre

Vladimir Horowitz (piano)

Sony Classical 88843054582-09-10

Richard Strauss / Elvis Presley, Also sprach Zarathustra(Theme from 2001 : A Space Odyssey)

Sony 88843017972

Elvis Presley, Love me tender

Sony 88843017972

Paul Simon, Graceland

Warner Bros 925447-2

J. C. Wallace, We are coming from the cotton fields

Alan Baker (voix), Lawrence Skrobacs (piano), The Harmoneion Singers

New World Records NW 202-2

John Williams, Lincoln - "The blue and grey"

Simone Pedroni (piano)

Varese Sarabande 3020674788

Stephen Foster, Old Kentucky home

Louis Armstrong And The All-Stars : Louis Armstrong, Danny Barcelona, Billy Kyle, Trummy Young, Peanuts Hucko, Mort Herbert

Guilde Internationale du disque SJS-1262

Irving Berlin, Colonel Buffalo Bill

Kim Criswell, Thomas Hampson, Jason Graae, Rebecca Luker, David Garrison, David Healy, Alfred Marks

Ambrosian Opera Chorus, Sinfonietta de Londres, John Mac Glinn (direction)

EMI 7542062

Darius Milhaud, Concerto pour marimba et vibraphone op. 278 - 1. Animé

Peter Sadlo (Marimba, Vibraphone), Orchestre Philharmonique de Munich, Sergiu Celibidache (direction)

Warner Classics 0190295581541/32

Darius Milhaud, Concerto pour marimba et vibraphone op 278 - 3. Vif

Peter Sadlo (Marimba, Vibraphone), Orchestre Philharmonique de Munich, Sergiu Celibidache (direction)

Warner Classics 0190295581541/32

Jerome Kern / Oscar Hammerstein II, Show Boat - "Ol' man river"

Echoes Of Swing : Colin T Dawson (trompette), Chris Hopkins (saxophone alto), Bernd Lhotzky (piano), Oliver Mewes (batterie)

Act Music ACT 9826-2

Bibliographie

Alan Lomax, Le Pays où naquit le Blues, Les Fondeurs de Briques, Saint-Sulpice-La-Pointe, 2012.

Mark Twain, Œuvres, Editions Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 2015.

Bernard Pierre, Le Roman des fleuves, Editions Omnibus / Plon, 1994

William Ferris, Les Voix du Mississippi, Editions Papa Guédé, Paris, 2013.

Guide : Etats-Unis : Côte Est et Sud, Guides bleus, Hachette, 2011.

Film : MArtin Scorsese, Du Mali au Mississippi, DVD Wild Side Films, 2003.

