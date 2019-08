Les Bateliers de la Volga

A bord de notre bateau de croisière, nous voguerons sur la Volga ! C’est un petit orchestre de balalaïka qui nous accueille sur le pont…

Programme musical

Nikolai Boudachkine, Suite de variations sur le chant populaire russe “La troika glissant sur la glace de la Volga” pour balalaïka, orchestre de balalaïkas, vents, accordéons et percussions

Orchestre de Balalaïkas Ossipov, Nikolaï Kalinine (direction)

Claves CD 50-9626

Igor Stravinski, Chant des Bateliers de la Volga pour orchestre à vent et percussions

Orchestre symphonique de la BBC d’Ecosse, Ilan Volkov (direction)

Hyperion CDA67870

Serge Liapounov, Mazurka n° 8 en sol mineur op. 36

Florian Noack (piano)

Ars Produktion ARS 38 132

Traditionnel, En descendant la Volga

Boris Christoff (basse), Chœur russe de Feodor Potorjinsky

EMI Classics 7674962

Sergueï Rachmaninov, Deux pièces pour piano à 6 mains : Valse en la majeur

Vladimir, Vovka & Dody Ashkenazy (piano)

Decca 470 291-2

Ludwig van Beethoven, Symphonie n°3 en mi bémol majeur op. 55 (Eroica) : 4. Finale. Allegro molto

Solistes de Ninji Novgorod, Maxim Emelyanychev (direction)

Aparte AP191D

Manuel de Falla, Canto de los batelerosdel Volga

Esteban Sanchez (piano)

Ensayo ENY-CD-9735

Traditionnel, Song of the Volga boatmen (arr. Bill Finegan)

The Original Glenn Miller Reunion with the Modernaires, Billy May (direction)

Vogue 600087

Dimitri Chostakovitch, Symphonie n°7 en Ut majeur op. 60 (Leningrad) : Moderato poco allegretto

Dimitri Chostakovitch (voix parlée), Orchestre philharmonique de Saint-Petersbourg, Vladimir Ashkenazy (direction)

Decca 448814-2

Traditionnel, TchastouchkiElmenes (chanson tchouvache)

Chant du Monde LDX 274925

Traditionnel, Zatiouchka (mélodie tatare)

Chant du Monde LDX 274925

Traditionnel, Karabai (mélodie bachkir)

Chant du Monde LDX 274925

Alfred Schnittke, In Memoriam : Tempo di valse (arrangement pour orchestre)

Orchestre symphonique de Londres, Mstislav Rostropovitch (direction)

Sony Classical SK 48241

RodionChtchedrine, Le Vagabond ensorcelé - Deuxième partie : “Navires sur la Volga” (3ème interlude orchestral)

Orchestre du théâtre Mariinsky, Valery Gergiev (direction)

Mariinsky MAR0504

Angelo Badalamenti, BO du film Stalingrad : “Stalingrad theme” (Feat. Anna Netrebko)

Movie Score Media Sweden SMMS14001

Sergueï Prokofiev, Sonate pour piano nº7 en Si bémol Maj op 83 : 1. Allegro inquieto

Sviatoslav Richter (piano)

Melodiya 74321 29470 2

Traditionnel, Les Bateliers de la Volga

Les Chœurs de l’Armée Soviétique, Boris Alexandrov (direction)

Chant du Monde 274768

Mikhail Glinka, Rouslan et Ludmila - Ouverture

Orchestre des Concerts Lamoureux, Igor Markevitch (direction)

Deutsche Grammophon 479 0530

