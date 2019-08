Brouillard sur la Tamise

On ne sait pas très bien de quand date la figure du Père Tamise, “Old Father Thames”... Il aurait de longs cheveux, une longue barbe flottant autour de lui, et beaucoup d’humour !

Programme musical

Georg Friedrich Haendel, Thames Symphony

La Simphonie du Marais, Hugo Reyne (direction)

Musiques à la Chabotterie 605017

Raymond Wallace / Betsy O’Hogan, Old Father Thames

Peter Dawson (baryton-basse)

Pearl GEMM CD 9336

Ralph Vaughan Williams, Epithalamion – Prologue ; Wake now ; The waking of tge bride

Howard Shelley (piano), Jonathan Snowden (flûte), Chœur Bach, Orchestre Philarmonique de Londres, David Willcocks (direction)

EMI Classics 7647302

Roque Banos, Perfect murder

Meliam Music MM0080806

Benjamin Britten, WarRequiem op. 66 - “Requiem aeternam” (Chœur)

Chœur de la Cathédrale du Christ d’Oxford, Chœur et orchestre symphonique de la ville de Brimingham, Simon Rattle (direction)

EMI Classics 0151562

Joseph Haydn, Symphonie en sol majeur HOB1:92 (Oxford) - Adagio. Allegro spiritoso

Société d’Orchestre de Bienne, Grzegorz Nowak (direction)

Swiss radio International MH CD 73.2

Georg Friedrich Haendel, Le Messie - n° 7 : “And he shall purify” (Chorus), n° 12 “For unto us a child is born” (Chorus) & n° 13 : “Pifa”

Chœur de la Cathédrale du Christ d’Oxford, Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (direction)

L’Oiseau-Lyre 411 858-2

Danny Elfman, BO du film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton - “Alice returns”

Walt Disney Records D000490002

Otto Nicolai, Les joyeuses commères de Windsor - Ouverture

Orchestre philharmonique de New-York, Leonard Bernstein (direction)

Sony SMK 47601

Camille Saint-Saëns / Stephan Koncz, TwoSwans, arrangement pour violoncelle, clarinette et orchestre du “Cygne” du Carnaval des animaux

Stephan Koncz (violoncelle et direction), Daniel Ottensamer (clarinette), Orchestre symphonique de Münich

Sony Classical 19075856352

Rufus & Martha Wainwright, Sweet Thames, flow softly

Cooking Vinyl COOKCD624

Arnold Bax, Oliver Twist - “The storm”

Eric Parkin (iano), Royal Philharmonic Orchestra, Kenneth Alwyn, direction

CNR ACN 7012

Thomas Morley, It wasa lover and hislass

Alfred Deller (haute-contre), Desmond Dupré (luth), Deller Consort

Sony 88697974482-8

John Wilson, Take o takethoselipsaway

Alfred Deller (haute-contre), Desmond Dupré (luth), Deller Consort

Sony 88697974482-8

Thomas Morley, O mistress mine

Alfred Deller (haute-contre), Desmond Dupré (luth), Deller Consort

Sony 88697974482-8

Georg Friedrich Haendel, Water Music - Suite n° 3 en sol majeur HWV 350

Solistes Baroques Anglais, John Eliot Gardiner (direction)

Philips PHPS 434122-2

Georg Friedrich Haendel, Water Music - Suite n° 2 en ré majeur HWV 349

Solistes Baroques Anglais, John Eliot Gardiner (direction)

Philips PHPS 434122-2

Henry Purcell, The Bashful Thames (from the Yorkshire-Feast-Song)

Arcadian Academy : Christine Brandes (soprano), Mary Springfels (viole de gambe), Elizabeth Blumenstock (violon), Lisa Weiss (violon), Nicholas Mac Gegan (clavecin), Nicholas Mac Gegan (direction)

Harmonia Mundi HMU 907167

Darius Milhaud / Johann Christoph Pepusch, Le Carnaval de Londres op. 172 pour orchestre - De 13. Sur la Tamise à 26. Final

New London Orchestra, Ronald Corp (direction)

HYPERION CDA66594

Frederick Loewe, MyFair Lady - “On the street where you live” DOT DLP3184

Sy Oliver (voix), Dave Martin (piano), Joe Benjamin (contrebasse), George Barnes (guitare), Joe Marshall (batterie), Rudy Rutherford (clarinette)

