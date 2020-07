Round 1 : Boulez versus Debussy Round 2 : Pesson versus Ravel

Chaque dimanche de juillet, Thomas Vergracht vous embarque pour des duels musicaux permettant au passé et au présent de s’éclairer mutuellement. Cette semaine, ce sont deux matchs autour de la musique française qui nous attendent...

Pierre Boulez (1925 – 2016) / Claude Debussy (1862 – 1918)

/ LE PIANO /

Quand on pense Debussy, instinctivement on pense piano. Et ce que l’on ne sait peut-être pas, c’est que Debussy, comme Boulez, étaient de formidables pianistes.

Claude Debussy

Et la lune descend sur le temple qui fût

Jean-Efflam Bavouzet (piano)

Pierre Boulez

Notation I

Pierre Boulez (piano)

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : « Mes longs cheveux descendent jusqu’au seuil de la tour »

Mary Garden (soprano), Claude Debussy (piano)

Claude Debussy

Ce qu’a vu le vent d’ouest

Jean-Efflam Bavouzet (piano)

Pierre Boulez

Une page d’éphéméride

Hideki Nagano (piano)

/ L'ORCHESTRE /

Au travers de leurs pianos respectifs, on réalise également que les deux compositeurs sont les créateurs d’un monde de l’illusion, du trompe l’œil sonore. Boulez et Debussy partagent en effet le goût des couleurs et des miroitements. Et quoi de mieux pour exprimer cette richesse de timbres que l’énorme machine qu’est l’orchestre symphonique ?

Pierre Boulez

Notation VII

Ensemble Modern Orchestra, Pierre Boulez (direction)

Claude Debussy

Jeux

Cleveland Orchestra, Pierre Boulez (direction)

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : « Voici ce qu’il écrit à son frère Pelléas »

London Symphony Orchestra, Sir Simon Rattle (direction)

Pierre Boulez

Pli selon Pli : « Improvisation 1 sur Mallarmé »

Christine Schäfer, Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

/ LA TRADITION /

Autre pôle commun aux deux compositeurs : une volonté de s’inscrire dans une tradition, une filiation, un héritage.

Debussy avait la musique française au cœur. La redécouverte du XVIIIe siècle et de la musique de Jean-Philippe Rameau, a été essentielle à la construction de son langage. Quant à Pierre Boulez, il publie en 1972 dans la revue anglaise Tempo, une courte pièce, pour flûte et cordes écrite à la suite du décès d’Igor Stravinsky l’année précédente. « Afin d’évoquer Igor Stravinsky, de conjurer son absence » écrit-il en tête de la partition.

Claude Debussy

Images Livre 1 : « Hommage à Rameau »

Jean-Efflam Bavouzet (piano)

Pierre Boulez

Mémoriale

Guy Eshed, West-Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboim (direction)

Maurice Ravel (1875 - 1937) / Gérard Pesson (né en 1958)

Raffinement, élégance, distinction, une certaine forme de perfection technique et émotionnelle. Cette science de l’élégance, Ravel la partage à l’évidence avec Gérard Pesson, qui voit d’ailleurs dans son grand aîné, un « frère » en musique, un « refoulé ».

Maurice Ravel

Trio avec piano : « final »

Trio Dali

Gérard Pesson

Le Gel par Jeu

Ensemble FA, Dominique My (direction)

/ LE SOUVENIR /

Pesson partage avec Ravel ce goût d’une musique non pas « en hommage », mais véritablement « mémoire » et « souvenir ». Il aime reprendre des œuvres du passé et les filtrer, comme les regarder en négatif, les effacer de l’intérieur, au travers d’un prisme d’éther déformant. Ravel lui, souffle un vent de modernité sur des formes anciennes. Une pavane dans Ma Mère L’Oye, ou une Forlane dans Le Tombeau de Couperin, une œuvre elle-même en forme de stèle à ses amis tombés au combat dans les tranchées de la 1ère guerre mondiale.

Maurice Ravel

Pavane de la Belle au Bois Dormant

Katia et Marielle Labèque (piano)

Marc-Antoine Charpentier / Gérard Pesson

Rentrez Soupirs

Flex Ensemble

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin « Forlane »

Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung-Whun Chung (direction)

/ LA LITTERATURE /

Héritiers du passé, mais aussi bien ancrés dans le présent. Et quel meilleur biais du monde contemporain que la littérature et la poésie ? Tant Ravel que Pesson adorent les mots, sous toutes leurs formes. Ravel grand lecteur de Mallarmé et Paul Morand, Pesson dandy amateur de Proust, Marie Redonnet et Philippe Beck.

Maurice Ravel

Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé « Soupir »

Anne Sofie Von Otter

Gérard Pesson

Cantate Egale Pays – Jachère Aidant « Air du grief »

Ensemble L’Instant Donné, James Weeks (direction)

Gérard Pesson

Cantate Egale Pays – Jachère Aidant « Intermezzo II »

Ensemble L’Instant Donné, James Weeks (direction)

Gérard Pesson

Cantate Egale Pays – Jachère Aidant « Récitatif truites et oiseaux »

Ensemble L’Instant Donné, James Weeks (direction)

/ LE JEU /

Pour qui a déjà visité la maison de Maurice Ravel à Montfort L’Amaury dans les Yvelines, se rend compte de la passion du compositeur pour l’enfance, les jeux, les mécanismes. Gérard Pesson partage cet intérêt, ce goût pour un second degré ironique.

Gérard Pesson

Musica Ficta « Origami Chopin »

Caroline Cren (piano)

Gérard Pesson

Solitaire Mikado « Signore, spemi bene, gira e pressa »

Vincent Bouchot (baryton), Denis Chouillet (piano)

Maurice Ravel

L’Enfant et les Sortilèges « Ding, ding, ding »

David Wilson Johnson, London Symphony Orchestra, André Prévin (direction)

Maurice Ravel

L’Enfant et les Sortilèges « Deux robinets coulent dans un réservoir »

Mark Tucker, London Symphony Orchestra, André Prévin (direction)

Maurice Ravel

L’Enfant et les Sortilèges « Il est bon l’Enfant, il est sage »

London Symphony Orchestra, André Prévin (direction)

Gérard Pesson

Solitaire Mikado « Moins qu’un accord »

Vincent Bouchot (baryton), Denis Chouillet (piano)v