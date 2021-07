Menut versus Chostakovitch

Versus, c’est un match, une rencontre. Un compositeur du passé face à un compositeur vivant. La musique contemporaine au regard du grand répertoire pour des rencontres musclées et colorées. Vous êtes prêt à entrer sur le ring ? C’est parti pour le premier match de la saison !

Dimitri Chostakovitch (1906-1975) versus Benoît Menut (1977)

Une musique de contraste

La mer, ses vagues. Les sons, les couleurs, le parfum des embruns et du varech. Ce sont ces paysages iodés qui inspirent au compositeur brestois Benoît Menut, des pages faîtes souvent d’arrêtes tranchées, de contrastes, et d’une énergie que seuls les éléments naturels peuvent imager.

Pour le russe Dimitri Chostakovitch, écrire une musique toute en contrastes, ça le connaît ! Il se fait même le champion de scherzos démoniaques qui emportent l’auditeur dans un souffle… étourdissant !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Benoît Menut

Les Iles : II. Ouessant

Stéphanie Moraly (violon), Patrick Langot (violoncelle)

Harmonia Mundi (2020)

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour violon n°1 : Scherzo

Yossif Ivanov (violon), Royal Flemish Philharmonic, Pinchas Steinberg (dir)

Ambroisie (2008)

Le goût des mots

Par-delà le 20e siècle, Menut et Chostakovitch partagent également un goût pour les mots, la poésie. En 1974, Chostakovitch écrit sa 14e Symphonie, sorte d’immense recueil de mélodies pour voix et orchestre sur des poèmes très variés.

Quant à Benoît Menut, il utilise des textes de toutes les origines. Que ce soit des poésies originales signées par le breton Dominique Lambert dans ses Quantas, pour voix et petit ensemble, ou bien dans son Odyssée toute récente, créée il y a quelques mois par le chœur Musicatreize.

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°14 : Les attentives I.

Julia Varady (soprano), Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, Bernard Haitink (dir)

Decca (2013)

Benoît Menut

Odyssée : V. Berceuse

Chœur Musicatreize, Roland Hayrabédian (dir).

Document Musicatreize

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Benoît Menut

Quantas : Syllogisme final

Maya Villanueva (soprano), Stéphanie Moraly (violon), Patrick Langot (violoncelle), Romain David (piano)

Harmonia Mundi (2020)

Le sens du détail

Les deux compositeurs ont aussi le goût du détail, du petit élément générateur d’une bien plus grande forme. Benoît Menut utilise le rythme même de la voix parlée dans ses Stèles pour quatuor avec piano, d’après des textes de Paul Segalen : « mon amante a les vertus de l’eau ».

Quant à Chostakovitch, il utilise son propre monogramme musical pour générer tout son 8e quatuor à cordes : D-S-C-H

Dimitri Chostakovitch

Quatuor à cordes n°8 : V. Largo

Borodin Quartet

Decca (2018)

Benoît Menut

Stèles : II. Mon amante a les vertus de l’eau

Ensemble Gustave

Klarthe (2019)

Benoît Menut

Postlude

Patrick Langot (violoncelle)

Klarthe (2018)

Un univers lyrique

Chostakovitch et Menut partagent aussi le goût d’une musique intense et par-là extrêmement narrative. Fando et Lis de Benoît Menut a été créé en 2018, d’après l’œuvre de Fernando Arrabal. Dans cette fable post-apocalyptique, un couple cherche à atteindre une ville imaginaire, Tar, lieu de tous les fantasmes et de rêveries, dans un monde qui s’est détruit. Chostakovitch, lui, écrit en 1928, un récit ahurissant : Le Nez, d’après Gogol. Un respectable fonctionnaire perd son nez à la suite d’un rasage vigoureux chez le barbier.

Dimitri Chostakovitch

Le Nez : La chambre de Kovalev – Brr, brr, brr

Vladislav Sulimsky, Sergeï Skorkhodov, Orchestre du Marinsky, Valery Gergiev (dir)

State Academic Mariinsky Theatre, St Petersburg, Russian Federation (2009)

Benoît Menut

Fando et Lis

Maya Villanueva, Mathias Vidal, Orchestre de l’Opéra de Saint-Etienne, Daniel Kawka (dir).

Document Opéra de Saint-Etienne

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

La musique populaire

Un dernier élan que partagent les deux compositeurs, c’est aussi un vif intérêt pour la musique populaire, ses pulsations, son énergie. Menut est pianiste de formation, et ancien accompagnateur de chanteurs de variété ! Il aime les musiques populaires, et le parfum qu’elles dégagent. Il réécrit d’ailleurs une fausse musique caribéenne dans son duo pour deux violoncelles Caraïbes. Chez Chostakovitch, le 1er Concerto pour violoncelle, démarre en reprenant une chanson traditionnelle de son pays, la Russie.

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour violoncelle n°1

Marc Coppey (violoncelle), Polish National Radio Symphony Orchestra, Lawrence Foster (dir)

Audite Musikproduction (2021)

Benoît Menut

Caraïbes

Emmanuelle Bertrand, Patrick Langot (violoncelles)

Harmonia Mundi (2020)

Bonus

Il y a quelques mois, Benoît Menut a sorti un court album de 4 titres, au piano, de reprises pop. Des « covers » parmi lesquelles on trouve une version de Heavenly, une chanson tout en douceur du groupe américain Cigarettes After Sex.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Benoît Menut

Cigarettes After Sex : Heavenly

Benoît Menut (piano)

PIAS (2020)