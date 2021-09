West Side Story & America de Bernstein

Ce samedi, dans la chronique de Marc-Olivier Dupin, retrouvez une oeuvre bien connue de tous. Cap sur l'Amérique et son fameux West Side Story avec America de Bernstein !

En lien avec l'actualité, Marc-Olivier Dupin nous parle de l'Amérique ce matin et plus particulièrement d'un extrait de West Side Story avec America de Leonard Berstein. Une oeuvre dans laquelle se mêlent chant et danse. Un mélange décidemment omniprésent dans la musique classique et ce dès la Renaissance !

Berstein est un compositeur et chef d'orchestre amoureux de Stravinsky et dans West Side Story, on retrouve le goût des rythmes irréguliers chers à ce dernier. Pour vous donner une idée :

On note aussi l'influence du jazz dans la musique savante américaine et c'est une évidence dans la comédie musicale West Side Story. D'autres compositeurs l'ont également expérimenté, prenons pour exemple Bela Bartok :

Si vous avez apprécié le thème de la chronique, Marc-Olivier Dupin vous invite à visionner cette incroyable vidéo de Bernstein réalisant un enregistrement plus tardif de son chef-d'oeuvre qui continue à marquer les esprits !