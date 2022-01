Une truite ? Quoi d'autre...

Schubert est à l'honneur de la Folle journée de Nantes. Marc-olivier en fait donc le sujet de sa chronique avec sa merveille de truite... et son goût pour la variation à l'extrême !

La première idée est le plaisir d’adapter une pièce vocale pour une formation instrumentale. Schubert part du lied pour en faire une version instrumentale époustouflante. Et il se délecte dans la composition d’une suite de variations. Voici la première de ce 4ème mouvement :

Au 19ème siècle, les compositeurs se déchaineront en pillant notamment le répertoire vocal des autres et en l’occurrence des tubes d’opéra pour en faire des pièces virtuoses. De grands pianistes s’en sont délectés : Liszt recycle la valse du Faust de Gounod :

La deuxième idée, elle, est une question : qu’est-ce qui fait un bon thème à varier ? Si on prend la période classique et romantique, les caractéristiques sont généralement la simplicité de la mélodie et de l’harmonie ! Paganini ne s’y est pas trompé dans son 24ème caprice :

La dernière idée est en rapport avec les multiples mutations de notre Truite qui nous occupe comme par exemple avec les Frères Jacques :