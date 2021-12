Plongée dans le folklore avec Luciano Berio

Ce samedi, Marc-Olivier nous emmène faire un tour du côté de chez Luciano Berio. Cap sur le compositeur italien et plus particulièrement sur ses Folksongs !

La première idée est la passion des compositeurs pour le folklore, le vrai folklore ou faux folklore…

Berio a composé ce cycle de 11 chants, à différentes périodes de sa vie, et l’œuvre a été créée en 1964. Les sources en sont bien diverses ; chaque pièce s’inspire plus ou moins directement d’un chant de tradition orale. Ainsi, deux d’entre elles sont empruntées aux chants d’Auvergne de Canteloube, lui-même, grand recycleur des musiques de traditions orales…

Brahms, dans ses 21 danses hongroises mélange vrai et faux folklore pour notre plus grand bonheur. D’ailleurs, on entend toujours les 5 premières de ces danses alors qu’elles sont toutes magnifiques ! Mais revenons au faux folklore de Brahms avec sa 19ème danse hongroise, ici interprétée par le bouleversant Leonid Kogan.

Deuxièmement, Berio est fasciné par la relation de la musique au langage. Passionné par la linguistique, il cherchera en permanence à réinventer cette relation. Comme par exemple dans sa Sequenza pour trombone, composée en hommage au clown Grock qui faisait tout un numéro, mêlant sa voix au son de son trombone, sur le son why ?

Enfin, la virtuosité de Berio dans l’utilisation dans la citation, de l’adaptation, du collage, du patch-work. Ce que Berio amorce dans les Folk Songs sera poussé à l’extrême dans sa Sinfonia. Rarement, l’illusion du désordre n’aura été aussi génialement organisée par un compositeur ! Ici, le troisième mouvement. Dirigés par Pierre Boulez, l’Orchestre national de France et les Swingle singers, sont pris dans une déferlante, une ivresse de mots et de sons.