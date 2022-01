La polka dans tous ses états avec Trish-trash de Johann Strauss II

Célébrons joyeusement le nouvel an avec la polka dans tous ses états avec Trish-trash de Strauss, une irrésistible musique qui chatouille, qui gratouille et qui emporte vers l'an neuf, dans la joie !

La première idée est en fait plutôt une question : qu’est-ce qui fait qu’une œuvre est irrésistiblement joyeuse ? Difficile à dire ! Probablement le tempo rapide de cette danse à deux temps, avec ses contretemps, y contribue. On retrouve tout ça dans la célèbre Pizzicato polka du même Strauss, dans laquelle tous les instrumentistes à cordes posent l’archet pour pincer et chatouiller les cordes avec les doigts de leur main droite…

La seconde idée : la polka... un genre bien contagieux ! L'encyclopédie Groves, me dit que cette danse d’origine populaire apparaît pour la première fois en Bohème avant d’envahir frénétiquement toute l’Europe au 19ème siècle. Et on la retrouve sous de multiples formes, avec en France , quelques délicieux spécimen. Par exemple, en chanson, avec La polka des mandibules chantée par Pierre Dudan :

La troisième idée, quant à elle, concerne les multiples reprises de ce tube. Trish-trash a été l’un des tubes le plus recyclé qui soit ! En voici une version avec chœur d’enfants, Mariss Jansons :