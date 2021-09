Exploration du côté sombre de la lune

La pleine lune de mardi dernier a peut-être donné des idées à Marc-Olivier... ou pas ! Quoiqu'il en soit, aujourd'hui, il nous parle d'un des albums les plus connus au monde : The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

La première chose frappante dans cette œuvre est sa forme de lyrisme vocal. Certes pas avec la même vocalité que dans l’opéra baroque, classique ou romantique. Mais ce chant qui trouve ses sources dans le blues a une réelle puissance dramatique.

Et au risque de faire un rapprochement sacrilège pour les fous d’opéra, ce lyrisme fait penser à une toute autre musique, dans un tout autre genre : le bouleversant trio final du Chevalier à la Rose, avec ses harmonies larges et les mélismes qui se développent sur de voluptueuses nappes sonores !

Deuxième idée : l’importance de l’harmonie. Pour poursuivre la comparaison avec cet extrait du Chevalier à la rose, l’harmonie dans The dark side of the moon est également d’une pureté, d’une sophistication et d’un soin extrêmes.

On peut dire que chez les Pink floyd le langage harmonique n’est jamais complètement éloignée de la Renaissance et du baroque. Et comme disait le grand claveciniste Gustav Leonhardt, le langage harmonique de la pop et du rock s’inspire, pour partie, du langage de Rameau.

Troisième idée : le foisonnement musical des 70's. L’enregistrement de Dark side of the moon sort en 1973. Or, les années 1970 sont extraordinaires dans l’évolution du répertoire vocal tous azimuts.

En 1974, Berio compose les Cries of London, Stockhausen écrit Inori, en 1976, Phil Glass crée Einstein on the beach. Et Ligeti compose son opéra Le grand Macabre entre 1974 et 1977. En voici un extrait avec la fantastique Barbara Hannigan :

Evidemment, on ne saurait trop vous recommander de vous (re)plonger dans cet album que l'histoire de la musique retiendra... Tout comme dans toute l'oeuvre du groupe d'ailleurs !