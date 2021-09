Domenico Scarlatti et sa sonate en do majeur

Cette semaine, Marc-Olivier Dupin aborde la sonate en do majeur K.159 de Scarlatti selon trois idées : la chasse, la forme et la vitesse !

Les compositeurs ont toujours été de grands voleurs, en utilisant toutes sortes de sources d’inspiration ! Or, dans cette sonate, Scarlatti utilise un thème qui vient de la chasse. Scarlatti n’est pas le seul compositeur à s’en inspirer, Mozart, Mahler, et bien d’autres s’en empareront. Et notamment Paganini dans son magnifique Caprice n° 9, ici joué par Itzhak Perlman :

Comme nous le savons tous, un compositeur ne réinvente pas tout lorsqu’il compose une pièce. Et comme souvent, Scarlatti, utilise ici une forme simple, en deux parties, avec un petit développement au milieu et des thèmes qui reviennent.

En utilisant cette forme largement pratiquée à son époque, Scarlatti pré-programme l’architecture de sa pièce comme un poète pourrait choisir d’écrire un sonnet; cette « pré-fabrication » ne diminue aucunement son génie !

La troisième idée : la vitesse. A toutes les époques, la vitesse a fasciné les compositeurs fous de virtuosité. Comme par exemple, Vivaldi dans ses Quatre saisons, ici interprétées par Amandine Beyer :

Autre exemple de rapidité : au tournant du 19ème siècle Rimsky-Korsakov nous éblouit avec le Vol du Bourdon. Au piano, György Cziffra :

Il existe de belles interprétations pour retrouver l'intégralité de cette sonate de Domenico Scarlatti. On note celle de Scott Ross au clavecin ou encore celle de Daniel Barenboim :