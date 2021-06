Épisode 2 : Un brin de folie - Berio/Ligeti

L'Italie, ce n'est pas que du soleil, des pizzas et des chansons d'amour...C'est aussi l'avant-garde chaleureuse du grand Luciano Berio. Et comme Berio, son collègue hongrois Ligeti a une passion pour les musiques populaires, qu'il mélange tel un cuisinier hors pair avec de nombreuses influences.

Extraits musicaux

Umberto Tozzi : Ti Amo

[Momy Records 2012]

Luciano Berio : Coro « I. Today is mine »

Norwegian Soloists Choir

Norwegian Radio Orchestra

Grete Pedersen, direction

[Bis 2020]

Luciano Berio : Opus number Zoo « I. Le bal champêtre »

Mario Ancillotti, flûte, Paolo Pollastri, hautbois, Giovanni Riccucci, clarinette, Paolo Carlini, basson, Paolo Faggi, cor

[Matriali Sonori 1996]

Luciano Berio : Thema [BVHAAST 1992]

Luciano Berio :

- Laborintus 2 « I. »

- Laborintus 2 « II. »

Ensemble Musique Vivante dirigé par Luciano Berio

[Harmonia Mundi 1970]

Luciano Berio : - Sinfonia « I. »

- Sinfonia « III. In ruhig fliessender bewegung »

Orchestre National de France dirigé par Pierre Boulez

[Erato 1986]

Luciano Berio : Sequenza I. Sabine Morel, flûte traversière

[Association Française Action Artistique 2003]

Luciano Berio. Sequenza II. Claudia Antonelli, harpe

[Arts Music 1999]

Luciano Berio : Sequenza III Barbara Hannigan, voix

[Alpha 2017]

LucianoBerio : Sequenza VIII Liza Ferschtman, violon

[Challeng Classics 2014]

Jean-Sébastien Bach : Partita n°2 « Chaconne »

Liza Ferschtman, violon

[Challeng Classics 2014]

Niccolo Paganini : Caprice n°24 Tedi Papavrami, violon

[Zig-Zag 2012]

Luciano Berio : Sequenza VIII Liza Ferschtman, violon

[Challeng Classics 2014]

Luciano Berio : Folk Songs « n°1 : Black is the colour »

Julliard Ensemble dirigé par Luciano Berio

[RCA 1995]

György Ligeti : Hungarian Rock Sylvia Marquez, clavecin

[IBS Classical. 2018]

BélaBartók : 6 Danses Roumaines Béla Bartók : piano

[Hungaroton 1991]

GyorgyLigeti : Concert Romanesc « IV. Molto Vivace »

Berliner Philharmoniker dirigé par Jonathan Nott

[Teldec Classics 2002]

György Ligeti : Quatuor n°1 « Métamorphoses Nocturnes – IV. Presto »

Quatuor Artemis

[Ars Musici 2000]

György Ligeti : Articulation [Sound Miracle 2018]

Johannes Ockeghem : Requiem « Requiem aeternam »

Ensemble Organum dirigé par Marcel Pérès

[Harmonia Mundi 1993]

György Ligeti : Apparitions « Agitato »

Orchestre de la WDR de Cologne dirigé par Péter Eötvös

[Budapest Music Center Records 2011]

György Ligeti : Atmosphères Berliner Philharmoniker dirigé par Jonathan Nott

[Teldec Classics 2002]

György Ligeti : Nouvelles aventures - pour 3 chanteurs et 7 instrumentistes

Ensemble de chambre international de Darmstadt dirigé par Bruno Maderna

Gertie Charlent, soprano - Marie-Thérèse Cahn, contralto et William Pearson, baryton

[Wergo WER 60045-50]

György Ligeti : Requiem « Lacrimosa »

London Voices, Berliner Philharmoniker, dirigés par Jonathan Nott

[Teldec Classics 2002]

György Ligeti : Lux Aeterna Capella Amsterdam dirigée par Daniel Reuss

[Harmonia Mundi 2008]

György Ligeti : Lontano

Berliner Philharmoniker, dirigés par Jonathan Nott

[Teldec Classics 2002]

György Ligeti : Kammerkonzert « Presto »

Ensemble Intercontemporain dirigé par Pierre Boulez

[Deutsches Grammophone 1983]

György Ligeti : Le Grand Macabre : Scènes et interludes (1ère partie)

Inga Nielsen, soprano - Olive Fredericks, mezzo-soprano - Peter Haage, ténor - Dieter Weller, baryton

Nouvel Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Gilbert Amy

[Ades 14122-2]

György Ligeti :

- Trio, pour violon, cor et piano « I. Andante con tenerezzo »

- Trio, pour violon, cor et piano « II. Vivacissimo »

Saschko Gawriloff, violon, Hermann Baumann, cor et Eckart Besch, piano

[Wergo 1986]

György Ligeti : Concerto pour violon « Praeludium »

Patricia Kopatchinskaja, violon

Frankfort Radio Symphony Orchestra dirigé par Péter Eötvös

[Naive 2012]

György Ligeti : Sonate pour alto « Lamento »

Antoine Tamestit, alto

[Ambroisie 2007]