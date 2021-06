Épisode 1 : Un marteau et Lucifer - Boulez/Stockhausen

On entend vraiment beaucoup parler de Pierre Boulez...Mais, connaît-on vraiment le "Big Boss" de Montbrison ? Quant à son ami l'allemand Stockhausen, il est un démiurge un brin mégalo et totalement psychédélique qui influença jusqu'à la pop music !

Extraits musicaux

Pierre Boulez : Sonate n°2

Dimitri Vassilakis, piano

[Cybele Records]

Pierre Boulez :

- Pli selon Pli. Improvisation 1 sur Mallarmé

Christine Schäffer, soprano

- Le Marteau Sans Maître. « Commentaire III de Bourreau de Solitude »

Ensemble Intercontemporain dirigé par Pierre Boulez

[Deutsche Grammophon]

Pierre Boulez : Dialogue de l’Ombre Double. « Strophe V »

Alain Damiens, clarinette

[Deutsche Grammophon]

Etienne de Crécy : Relax

[Solid]

Pierre Boulez : Explosante-Fixe

Ensemble Intercontemporain dirigé par Pierre Boulez

[Deutsche Grammophon]

Pierre Boulez : Repons

Ensemble Intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher (enregistrement non-édité)

Pierre Boulez : Dérive : 1. Ensemble

Ensemble Intercontemporain dirigé par Pierre Boulez

[Deutsche grammophon]

Pierre Boulez : Sur Incises. Moment II

Ensemble Intercontemporain dirigé par Pierre Boulez

[Deutsche Grammophon]

Karlheinz Stockhausen : Kontakt

Johnny Axelsson, percussion et Frederik Ullen, piano

[Capric]

Karlheinz Stockhausen :

- Refrain

- Kontra-punkte

Ensemble Recherche

[Wergo]

Karlheinz Stockhausen : Hymnen « Région 1 »

Studios de musique électronique de la WDR Cologne

[Deutsche Grammophon]

The Beatles : Tomorrow Never Knows

[EMI]

Karlheinz Stockhausen : Carré, pour quatre orchestres et quatre chœurs (et quatre chefs)

Chœur et orchestre de la NDR de Hambourg dirigés par Mauricio Kagel, Karlheinz Stockhausen, Andrej Markowski, Michael Gielen

Karlheinz Stockhausen : Gruppen

Orchestre de la NDR de Hambourg dirigé par Karlheinz Stockhausen, Bruno Maderna et Michael Gielen

Karlheinz Stockhausen : Sonntag aus Licht « Abschied »

[Stockhausen Edition]

Karlheinz Stockhausen : Samstag aus Licht « Lucifer Abschied »