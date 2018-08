Martti Talvela, basse

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Toivo Kuula

Yö op. 6 n° 1

Martti Talvela / Ralf Gothoni, piano

Enregistrement France Musique 2 mai 1977

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte Enchantée, Acte II : O Isis und Osiris

Martti Talvela / Choeur de l'Opéra de Vienne / Orchestre Philharmonique de Vienne, dir. Georg Solti

Decca

Modeste Moussorgski

Boris Godounov, Acte II : Scène de l'horloge

Martti Talvela / Orchestre National de France, dir. Thomas Fulton

Enregistrement France Musique (Chorégies d'Orange) 27 juillet 1985

Richard Wagner

Parsifal, Acte I : Titurel der fromme Held

Martti Talvela / Orchestre de l'Opéra de Munich, dir. Wolfgang Sawallisch

Enregistrement France Musique (Chorégies d'Orange) 11 août 1979

Richard Wagner

Parsifal, Acte III : Gesegnet sei, du Reiner

Martti Talvela / Orchestre de l'Opéra de Munich, dir. Wolfgang Sawallisch

Enregistrement France Musique (Chorégies d'Orange) 11 août 1979

Modeste Moussorgski

Chants et Danses de la mort I. Berceuse II. Sérénade III. Trepak IV. Le Maréchal

Martti Talvela / Ralf Gothoni, piano

Enregistrement France Musique 2 mai 1977

Serge Rachmaninov

Hier ist es schön op. 21 n° 7 O schönes Mädchen op. 4 n° 4 O du wogendes Feld op. 4 n° 5 Trübe Nacht op. 4 n° 3 Der Herr erstand op. 26 n° 6 O nein, ich fleh op. 4 n° 1

Martti Talvela / Ralf Gothoni, piano

Enregistrement France Musique 2 mai 1977