Sondra Radvanovsky, soprano

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Philip Glass

The Civil Wars, Acte V : The Rome Section - Prologue

Sondra Radvanovsky / American Composers Orchestra, dir. Dennis Russell Davies

Nonesuch

Giuseppe Verdi

Les Vêpres siciliennes, Acte V : Boléro

Sondra Radvanovsky / Choeurs et Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. James Conlon

Enregistrement France Musique 18 juin 2003

Giuseppe Verdi

Les Vêpres siciliennes, Acte IV : Ami ! Le coeur d'Hélène

Sondra Radvanovsky / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. James Conlon

Enregistrement France Musique 18 juin 2003

Giuseppe Verdi

Le Trouvère, Acte I : Scène et Cavatine

Sondra Radvanovsky / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Maurizio Benini

Enregistrement France Musique 12 novembre 2003

Giuseppe Verdi

Le Trouvère, Acte IV : D'amor sull'ali rosee... Miserere

Sondra Radvanovsky / Choeurs et Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Maurizio Benini

Enregistrement France Musique 12 novembre 2003

Vincenzo Bellini

La Ricordanza

Sondra Radvanovsky / Anthony Manoli, piano

Enregistrement Catalunya Musica 22 décembre 2016

Antonio Vivaldi

Bajazet, Acte II : Sposa son disprezzata

Sondra Radvanovsky / Anthony Manoli, piano

Enregistrement Catalunya Musica 22 décembre 2016

Giacomo Puccini

Tosca, Acte II : Vissi d’arte

Sondra Radvanovsky / Anthony Manoli, piano

Enregistrement Catalunya Musica 22 décembre 2016