Shirley Verrett, mezzo-soprano

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Hector Berlioz

Roméo et Juliette : Premiers transports que nul n'oublie

Shirley Verrett / Choeur de la RCA Italienne / Orchestre d'opéra de la RCA Italienne, dir. Georges Prêtre

RCA

Gaetano Donizetti

Anna Bolena : Dal mio cor punita io sono... Va, infelice, e teco reca

Shirley Verrett / Beverly Sills, soprano / London Symphony Orchestra, dir. Julius Rudel

Westminster

Giuseppe Verdi

Macbeth : Nel dì della vittoria io le incontrai

Shirley Verrett / Orchestre du Théâtre communal de Bologne, dir. Riccardo Chailly

Decca

Giuseppe Verdi

Macbeth : Duncano sarà qui ?

Shirley Verrett / Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, dir. Claudio Abbado

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Tauride : Acte I (début)

Shirley Verrett / Choeurs et Orchestre de l'Opéra national de Paris, dir. Albrecht Gerd

Enregistrement France Musique 19 mai 1984

Jules Massenet

Le Cid : Pleurez, pleurez, mes yeux

Shirley Verrett / Geoffrey Parsons, piano

Enregistrement France Musique 21 janvier 1984

Jules Massenet

Manon : Adieu, notre petite table

Shirley Verrett / Geoffrey Parsons, piano

Enregistrement France Musique 21 janvier 1984

Jules Massenet

Hérodiade : Il est doux, il est bon

Shirley Verrett / Geoffrey Parsons, piano

Enregistrement France Musique 21 janvier 1984

Christoph Willibald von Gluck

Alceste : Divinités du Styx

Shirley Verrett / Orchestre de l'Opéra national de Paris, dir. Georges Prêtre

Enregistrement France Musique 11 janvier 1996

Traditionnel Etats-Unis

O Freedom

Shirley Verrett / Orchestre sous la direction de Leonard de Paur

Newton