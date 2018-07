Samuel Ramey, baryton-basse

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Giuseppe Verdi

Nabucco, Acte II : Prière de Zaccaria

Samuel Ramey / Philharmonia Orchestra, dir. Donato Renzetti

Philips

Gioacchino Rossini

Sémiramis, Acte I : Bella immago degli dei

Samuel Ramey / Marilyn Horne, mezzo-soprano / Scottish Chamber Orchestra, dir. Jesus Lopez Cobos

Enregistrement France Musique (Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence) 1er juillet 1980

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo, Acte I : Sibilar gli angui d'Aletto

Samuel Ramey / Warren Jones, piano

Enregistrement France Musique 29 juillet 1995

Giacomo Meyerbeer

Robert le Diable (extraits) :

Acte III, Valse infernale de Bertram / Duo de Bertram et Alice / Evocation de Bertram Acte V, Air de Bertram / Trio de Bertram, Alice et Robert / Finale

Samuel Ramey / Michèle Lagrange, soprano / Alain Vanzo, ténor / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Thomas Fulton

Enregistrement France Musique 29 juin 1985