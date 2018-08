Montserrat Caballé, soprano

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Gaetano Donizetti

Gemma di Vergy, Acte II : Finale

Montserrat Caballé / Choeurs de Radio France, dir. Jean-Paul Kreder / Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Armando Gatto

Enregistrement France Musique 20 avril 1976

Gaetano Donizetti

Maria Stuarda, Acte II : Scène 9 et Finale

Montserrat Caballé / Choeurs de l'ORTF, dir. Jean-Paul Kreder / Orchestre Lyrique de l'ORTF, dir. Nello Santi

Enregistrement France Musique 26 mars 1972

Giuseppe Verdi

Le Trouvère, Acte IV : D'amor sull'ali rosee

Montserrat Caballé / Orchestre National de l'ORTF, dir. Reynald Gionvaninetti

Enregistrement France Musique 23 juillet 1972 (Chorégies d'Orange)

Gustave Charpentier

Louise, Acte III : Depuis le jour

Montserrat Caballé / Nouvel Orchestre Philharmonique, dir. Eduardo Muller

Enregistrement France Musique 19 mars 1979

Umberto Giordano

André Chénier Acte III : La Mamma morte Acte IV : Vicino a te

Montserrat Caballé / José Carreras, ténor / Nouvel Orchestre Philharmonique, dir. Eduardo Muller

Enregistrement France Musique 19 mars 1979

Francesco Cilea

Adrienne Lecouvreur Acte I : La dolcissima effigie Acte II : Duo d'Adrienne et de Maurice de Saxe Acte IV : Poveri fiori

Montserrat Caballé / Placido Domingo, ténor / Orchestre Lyrique de Radio France, dir. Gianfranco Masini

Enregistrement France Musique 7 avril 1975

Gioacchino Rossi

La Donna del Lago, Acte II : Tanti affetti

Montserrat Caballé / José Carreras, ténor / Nouvel Orchestre Philharmonique, dir. Eduardo Muller

Enregistrement France Musique 19 mars 1979