Matthias Goerne, baryton

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Franz Schubert

Fischerweise D. 881 Der Wanderer D. 493 Wehmut D. 772 Schatzgräbers Begehr D. 761 Der Herbstabend D. 405 Der Jüngling und der Tod D. 545 Der Tod und das Mädchen D. 531 Klage D. 371 Klage D. 415 Der Strom D. 565

Matthias Goerne / Graham Johnson, piano

Enregistrement France Musique 26 novembre 1995

Felix Mendelssohn

Im Herbst op. 9 n° 5 Im Kahn

Matthias Goerne / Graham Johnson, piano

Enregistrement France Musique 26 novembre 1995

Richard Wagner

Tannhaüser : Romance à l'étoile

Matthias Goerne / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Seiji Ozawa

Enregistrement France Musique 6 décembre 2007

Hanns Eisler

Ernste Gesänge I. Asyl II. Traurigkeit III. Verzweiflung IV. An die Hoffnung V. XX Parteitag VI. Komm ins Offene Freund VII. Epilog

Matthias Goerne / Solistes de l'Orchestre National de France

Enregistrement France Musique 10 décembre 2009