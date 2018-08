Ludovic Tézier, baryton

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Piotr Ilitch Tchaïkovski

La Dame de Pique, Acte II : Air du Prince Eletski

Ludovic Tézier / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Guennadi Rojdestvenski

Enregistrement France Musique 28 mai 2005

Henri Duparc

L'Invitation au voyage

Ludovic Tézier / Sabine Vatin, piano

Enregistrement France Musique 13 octobre 2003

Hector Berlioz

Les Nuits d'été : III. Sur les lagunes

Ludovic Tézier / Sabine Vatin, piano

Enregistrement France Musique 13 octobre 2003

Gabriel Fauré

L'Horizon chimérique op. 118 : I. La mer est infinie II. Je me suis embarqué III. Diane Séléné IV. Vaisseaux nous vous aurons aimés

Ludovic Tézier / Sabine Vatin, piano

Enregistrement France Musique 13 octobre 2003

Maurice Ravel

Don Quichotte à Dulcinée : I. Chanson romanesque II. Chanson épique III. Chanson à boire

Ludovic Tézier / Sabine Vatin, piano

Enregistrement France Musique 13 octobre 2003

Nikolaï Rimski-Korsakov

La Fiancée du Tsar, Acte I : scène 1 (extrait)

Ludovic Tézier / Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dir. Hans Graf

Enregistrement France Musique 17 juin 2003

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermmor, Acte II : Duo de Lucia et Enrico

Ludovic Tézier / Patrizia Ciofi, soprano / Orchestre de l'Opéra National de Lyon, dir. Evelino Pido

Enregistrement France Musique 30 juin 2002

Giuseppe Verdi

Un bal masqué, Acte I : Alla vita che t'arride Acte III : Eri tu che m'acchiavi

Ludovic Tézier / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Semyon Bychkov

Enregistrement France Musique 25 juin 2007

Giuseppe Verdi

Don Carlo, Acte IV : Per me giunto

Ludovic Tézier / Orchestre du Théâtre Régional de Turin, dir. Claudio Fenoglio

Enregistrement France Musique 28 avril 2013