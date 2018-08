Joyce DiDonato, mezzo-soprano

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Gioacchino Rossini

Le Barbier de Séville, Acte I : Una voce poco fa

Joyce Di Donato / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Bruno Campanella

Enregistrement France Musique 21 avril 2002

Mark Adamo

Little Women, Acte I : Things change, Jo

Joyce Di Donato / Orchestre du Grand Opéra de Houston, dir. Patrick Summers

Ondine

Aaron Copland

12 Poems of Emily Dickinson:

I. Nature the gentlest mother VII. Sleep is supposed to be

Joyce Di Donato / David Zobel, piano

Eloquentia

Jake Heggie

The Deepest Desire : III. The Deepest Desire

Joyce Di Donato / Frances Shelly, flûte / David Zobel, piano

Eloquentia

Georg Friedrich Haendel

Atalanta, Acte II : Amarilli ? O Dei ! Che vuoi ?

Joyce Di Donato / Patrizia Ciofi, soprano / Il Complesso Barocco, dir. Alan Curtis

Virgin Classics

Georg Friedrich Haendel

Hercules, Acte I : Then I am lost... There in myrtle shades Cease Ruler of the day

Joyce Di Donato / Les Arts Florissants, dir. William Christie

Enregistrement France Musique (Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence) 17 juillet 2004

Georg Friedrich Haendel

Jephta, Acte I : Scenes of horror

Joyce Di Donato / Il Pomo d’Oro, dir. Maxim Emelyanychev

Enregistrement Catalunya Musica 4 juin 2017

Leonardo Leo

Andromaca, Acte I : Prendi quel ferro, o barbaro

Joyce Di Donato / Il Pomo d’Oro, dir. Maxim Emelyanychev

Enregistrement Catalunya Musica 4 juin 2017

Henry Purcell

The Indian Queen, Acte IV : They tell us that you mighty powers above

Joyce Di Donato / Il Pomo d’Oro, dir. Maxim Emelyanychev

Enregistrement Catalunya Musica 4 juin 2017

Nicolo Jommelli

Attilio Regolo, Acte III : Par che di giubilo

Joyce Di Donato / Il Pomo d’Oro, dir. Maxim Emelyanychev

Enregistrement Catalunya Musica 4 juin 2017