Jessye Norman, soprano

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Giuseppe Verdi

Aida : Ritorna vincitor

Jessye Norman / Orchestre lyrique de l'ORTF, dir. Georges Prêtre

Enregistrement France Musique 5 avril 1973

Charles Gounod

Où voulez-vous aller ? Mignon

Jessye Norman / Dalton Baldwin, piano

Enregistrement France Musique 4 novembre 1980

Ernest Chausson

Le Temps des lilas op. 19 n° 3

Jessye Norman / Daniel Raclot, violoncelle / Geoffrey Parsons, piano

Enregistrement France Musique 10 juin 1981

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie : Cruelle mère des amours

Jessye Norman / English Baroque Soloists, dir. John Eliot Gardiner

Enregistrement France Musique (Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence) 27 juillet 1983

Henry Purcell

Didon et Enée : When I am laid

Jessye Norman / Orchestre de l'Opéra national de Paris, dir. Jean-Claude Casadesus

Enregistrement France Musique 12 avril 1984

Richard Strauss

Ständchen op. 17 n° 2 Ich trage meine Minne op. 32 n° 1 Allerseelen op. 10 n° 8 Morgen op. 27 n° 4 Kling op. 48 n° 3

Jessye Norman / Philipp Moll, piano

Enregistrement France Musique 31 juillet 1984

Richard Wagner

Tristan et Isolde : Prélude et Mort d'Isolde

Jessye Norman / Orchestre de Paris, dir. Daniel Barenboim

Enregistrement France Musique 3 juin 1981