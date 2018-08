Jacques Mars, basse

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Deccasse

Hector Berlioz

La Damnation de Faust, Acte III : Maintenant, chantons à cette belle

Jacques Mars / Orchestre Lyrique de l'ORTF, dir. Louis de Froment

Enregistrement France Musique 26 juin 1966

Charles Gounod

Faust, Acte III : Il était temps

Jacques Mars / Jacqueline Brumaire, soprano / Albert Lance, ténor / Orchestre Lyrique de l'ORTF, dir. Gustave Cloez

Enregistrement France Musique 5 mai 1962

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande, Acte IV : Premier Tableau

Jacques Mars / Micheline Grancher, soprano / André Vessières, basse / Orchestre National de l'ORTF, dir. Désiré-Emile Inghelbrecht

Inédits ORTF

Jules Massenet

Hérodiade, Acte III : Dors ô cité perverse

Jacques Mars / Orchestre Lyrique de l'ORTF, dir. Pierre Dervaux

Enregistrement France Musique 21 septembre 1963

Jules Massenet

Don Quichotte, Acte III (extrait)

Jacques Mars / Orchestre Lyrique de l'ORTF, dir. Jean-Paul Kreder

Enregistrement France Musique 28 octobre 1965

Giuseppe Verdi

Don Carlos, Acte IV : Elle ne m'aime pas

Jacques Mars / Orchestre Lyrique de l'ORTF, dir. Pierre-Michel Lecomte

Enregistrement France Musique 16 mai 1968

Giuseppe Verdi

Don Carlos, Acte IV : Scène du Grand Inquisiteur

Jacques Mars / Xavier Depraz, basse / Orchestre Lyrique de l'ORTF, dir. Charles Bruck

Enregistrement France Musique 9 novembre 1961

Modeste Moussorgski

Boris Godounov , Acte I : Scène du couronnement Acte IV : Mort de Boris

Jacques Mars / Choeurs de l'ORTF, dir. Jean-Paul Kreder / Orchestre Lyrique de l'ORTF, dir. Jacques Jouineau

Enregistrement France Musique 14 mai 1970