Gérard Lesne, contreténor

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

François Couperin

Troisième Leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint

Gérard Lesne / Steve Dugardin, contreténor / Il Seminario Musicale

Harmonic Records

Peire Vidal

Quand om es en autrui poder

Gérard Lesne / Jeannine Boutin, orgue

Enregistrement France Musique 10 juin 1981

Anonyme XVIIème siècle

Je reçois de Jésus

Gérard Lesne / Il Seminario Musicale

Enregistrement France Musique 19 juillet 1991

Alessandro Scarlatti

Il Martirio di Santa Cecilia : Vi mostrate agl'occhi miei

Gérard Lesne / Il Seminario Musicale

Enregistrement France Musique 27 août 2002

Alessandro Scarlatti

De tenebroso lacu : Si Fenices sunt ardentes... De Profundis

Gérard Lesne / Il Seminario Musicale

Virgin

Alessandro Stradella

San Giovanni Battista : Io per me non cangerei

Gérard Lesne / Les Musiciens du Louvre, dir. Marc Minkowski

Erato

Marc-Antoine Charpentier

David et Jonathas : Ciel ! Quel triste combat

Gérard Lesne / Les Arts Florissants, dir. William Christie

Harmonia Mundi