Gérard Lesne, contre-ténor

Si les contre-ténors d’aujourd’hui sont capables de rivaliser en virtuosité et en projection avec les mezzos d’opéra, la voix d’alto chaude et tendre du falsettiste Gérard Lesne est idéale pour l’intime et le sacré : a-t-on entendu Leçons de ténèbres de Couperin plus éloquentes ?

Gérard Lesne © M. Ruiz