Georges Thill, ténor

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Giacomo Puccini

Turandot, Acte III : Nul ne dort

Georges Thill / Orchestre sous la direction de Georges Truc

EMI

Giuseppe Verdi

Aïda, Acte I : O céleste Aïda

Georges Thill / Orchestre sous la direction d'Eugène Bigot

EMI

Richard Wagner

Lohengrin, Acte III : Aux bords lointains

Georges Thill / Orchestre sous la direction d'Eugène Bigot

EMI

Richard Wagner

Parsifal, Acte III : Une arme seule et sûre

Georges Thill / Orchestre sous la direction de Georges Truc

EMI

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila, Acte I : Implorons à genoux le Seigneur

Georges Thill / Orchestre sous la direction d'Eugène Bigot

EMI

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Tauride, Acte II : Unis dès la plus tendre enfance

Georges Thill / Orchestre sous la direction d'Eugène Bigot

EMI

Charles Gounod

Roméo et Juliette, Acte V : Salut tombeau

Georges Thill / Germaine Feraldy, soprano / Orchestre sous la direction de Joseph-Etienne Szyfer

EMI

Henri Rabaud

Rolande et le mauvais garçon, Acte IV : J'aime j'aime

Georges Thill / Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dir. Henri Rabaud

EMI

Adolphe Adam

Minuit chrétien

Georges Thill / Orchestre sous la direction d'Armand Bernard

EMI

Etienne Nicolas Méhul

Le Chant du départ

Georges Thill / Choeur et Musique de la Garde Républicaine, dir. Pierre Dupont

EMI