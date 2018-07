Astrid Varnay, soprano

Programme musical

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Richard Wagner

Siegfried, Acte III : Réveil de Brünnhilde

Astrid Varnay / Wolfgang Windgassen, ténor / Orchestre du Festival de Bayreuth, dir. Clemens Krauss

Orfeo

Richard Wagner

Lohengrin, Acte II : Entweihte Götter ! Helft jetzt meiner Rache

Astrid Varnay / Aase Nordmo Lovberg, soprano / Orchestre du Festival de Bayreyuth, dir. Lorin Maazel

Myto Records

Richard Wagner

Trois Mélodies : Dors, mon enfant Mignonne, allons voir si la rose Attente

Astrid Varnay / Heinrich Bender, piano

Enregistrement France Musique 27 janvier 1960

Ottorino Respighi

Deità Silvane (extraits) :

IV. Acqua V. Crepusculo

Astrid Varnay / Heinrich Bender, piano

Enregistrement France Musique 27 janvier 1960

Richard Wagner

Wesendonck Lieder (extraits) :

IV. Schmerzen V. Traüme

Astrid Varnay / Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, dir. Leopold Ludwig

Deutsche Grammophon

Richard Strauss

Elektra (extraits)

Astrid Varnay / Birgit Nilsson, soprano / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Karl Böhm

Enregistrement France Musique 21 avril 1975