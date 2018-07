Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Richard Strauss / arrangement Percy Grainger / révision Jean-Yves Thibaudet

Ramble on the Last Love Duet (Der Rosenkavalier)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Voi che sapete

Anne Sofie von Otter / Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Wolfgang Doerner

Enregistrement France Musique 20 mars 1986

Wolfgang Amadeus Mozart

Ch'io mi scordi di te K. 505

Anne Sofie von Otter / Jeffrey Price, piano / Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Wolfgang Doerner

Enregistrement France Musique 20 mars 1986

Wolfgang Amadeus Mozart

La Finta Giardiniera : Dolce d'amor compagna

Anne Sofie von Otter / Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Semyon Bychkov

Enregistrement France Musique (Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence) 30 juillet 1984

Claude Debussy

Trois Chansons de Bilitis I. La Flûte de Pan II. La Chevelure III. Le Tombeau des Naïades

Anne Sofie von Otter / Lawrence Skrobacs, piano

Enregistrement France Musique (Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence) 21 juillet 1984

Gösta Nystroem

Deux Chansons de la mer

Anne Sofie von Otter / Lawrence Skrobacs, piano

Enregistrement France Musique (Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence) 21 juillet 1984

Wolfgang Amadeus Mozart

La Clémence de Titus : Deh, per questo istante

Anne Sofie von Otter / Orchestre de l'Opéra National de Paris, dir. Armin Jordan

Enregistrement France Musique 7 mai 1997

Reynaldo Hahn

A Chloris

Anne Sofie von Otter / Bengt Forsberg, piano

Enregistrement France Musique 8 avril 1999

Kurt Weill

Je ne t'aime pas

Anne Sofie von Otter / Bengt Forsberg, piano

Enregistrement France Musique 8 avril 1999