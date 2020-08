Une semaine au Festival de Salzbourg ! (2/5)

Le 31 juillet 2019, le pianiste Gerold Huber et son complice le baryton Christian Gerharer offrait aux festivaliers un récital consacré à différentes mélodies de Britten, Moussorgski et des lieder de Brahms.

Concert enregistré au Festival de Salzbourg (Haus für Mozart) le 31 juillet 2019

Henry Purcell, Benjamin Britten

1. If music be the food of love, Z. 379a

2. A Morning Hymn, Z. 198

3. Job's Curse, Z. 191

4. Alleluia, Z. S14

Johannes Brahms

1. Sehnsucht, op.14/8

2. Vor dem Fenster op.14/1

3. Vom verwundeten Knaben op.14/2

4. Der Gang zum Liebchen op.48/1

5. Der Überläufer op.48/2

6. Vergangen ist mir Glück und Heil op.48/6

Modest Petrovitch Moussorgski, Arseni Golenichtchev-Koutouzov

Chants et danses de la mort (1875-77)

1. Berceuse

2. Sérénade

3. Trépak

4. Le Chef d’armée

Benjamin Britten, Thomas Moore BIS

At the mid hour of night

Benjamin Britten, Traditionnel d'Ecosse BIS

Ca' the Yowes, ext. des Folk Songs, British Isles

Christian Gerhaher (baryton)

Gerold Huber (piano)

