Victor Julien-Laferrière & Jonas Vitaud au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Sonates pour violoncelle et piano de Brahms et Chostakovitch par Victor Julien-Laferrière et Jonas Vitaud. Concert enregistré le 16 juillet 2018 à la Salle Pasteur du Corum à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Victor Julien-Laferrière, violoncelle et Jonas Vitaud, piano, © Photo by Richard Dumas / Alpha Classics / Outhere Music