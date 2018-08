Davide Giovanni interprète Villa-Lobos, Bach et Britten

Concert donné le 21 juillet 2018 à 12h30 Salle Pasteur-Le Corum à Montpellier

dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Heitor Villa-Lobos : « Cinq Préludes »

n°1 en mi mineur

n°2 en Mi Majeur

n°3 en la mineur

n°4 en mi mineur

n°5 en Ré Majeur

Jean-Sébastien Bach : Deuxième partita pour violon seul, BWV 1004

5. Chaconne (arr. pour guitare)

Benjamin Britten : « Nocturnal after John Dowland », op. 70

1. Musingly

2. Very Agitated

3. Restless

4. Uneasy

5. March-like

6. Dreaming

7. Gently Rocking

8. Passacaglia

9. Slow and Quiet

Interprète

Davide Giovanni Tomasi, guitare