Nathanaël Gouin et le Duo Játékok au Festival Radio France de Montpellier 2018

LE CONCERT #1 : Nathanaël Gouin

Johannes Brahms /Michaël Schonwandt, transcription

Quatre Danses hongroises

Johann Strauss / Arnold Schoenberg, transcription

Valse de l’empereur opus 437

Nathanaël Gouin, piano

Solistes de l'Orchestre national de Montpellier

LE CONCERT #2 : Duo Játékok

Jean-Sébastien Bach

Max Reger, transcription

Concerto brandebourgeois n°3 en Sol Majeur BWV 1048

BIS

Jean Sébastien Bach / György Kurtág arrangements

Sinfonia cantate Actus Tragicus BWV106

Duo Játékok :Adélaïde Panaget et Naïri Badal, piano à 4 mains



COMPLÉMENT MUSICAL

Robert Schumann

Andante et variations en si bémol Majeur opus 46 - pour 2 pianos, 2 violoncelles et cor

Guillaume Bellom et Ismaël Margain, pianos

Julien Desplanque, cor

Yan Levionnois et Anthony Kondo, violoncelles

B Records LBM010