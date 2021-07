Semaine de concerts dans toute l'Europe ! (5/5) Le Philharmonique de Vienne dirigé par D. Harding à Vienne

Dans les jardins du château de Schönbrunn, le 'Versailles' viennois, l'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Daniel Harding et le pianiste Igor Levit donnent un programme intitulé par l'intraduisible terme "Fernweh" (nostalgie du voyage) avec Rachmaninov, Sibelius, Debussy, Bernstein, ...

, © feliXbroede

Concert donné dans les jardins du château de Schönbrunn à Vienne, le 18 juin 2021

Giuseppe Verdi

Ouverture des 'Vêpres siciliennes'

Serge Rachmaninov

Rhapsodie sur un Theme de Paganini, op. 43

Igor Levit, piano

Ludwig van Beethoven

Bagatelle No. 25 en la mineur, WoO 59 ('Für Elise')Igor Levit, piano

Leonard Bernstein

Extraits de 'Symphonic Dances, de 'West Side Story'

Sir Edward Elgar

Salut d'amour, op.12

Jean Sibelius

Intermezzo, de 'Karelia Suite', op. 11

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune

Gustav Holst

Jupiter, the Bringer of Jollity, from 'The Planets, op. 32'

Johann Strauss (II)

Wiener Blut, valse, op. 354

