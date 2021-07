Semaine de concerts dans toute l'Europe ! (4/5) L'Elbphilharmonie Orchestra dirigé par Alan Gilbert à Hambourg

Nous sommes sur les bords de l'Elbe, à Hambourg, dans la Philharmonie de l'Elbe construite par les architectes Jacques Herzog et Pierre de Meuron. Le NDR Elbphilhamonie Orchestra et son directeur musical Alan Gilbert interprètent Ravel, Copland et Rimski-Korsakov.

Elphilharmonie Orchestra dirigé par Alan Gilbert, © Peter Hundert