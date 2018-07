Récital Nora Fischer à la Cité de la Musique de Paris

Concert donné le 30 janvier 2018 à 20h30 à l'Amphithéâtre de la Cité de la Musique à Paris, dans le cadre de la série "Rising Stars"

Henry Purcell

O Solitude

Nora Fischer, soprano

Nora Fischer, soprano et Daniel Kool, piano :

Francis Poulenc

La Courte Paille Le sommeil Quelle aventure ! La reine de cœur Ba, be, bi, bo, bu Les anges musiciens Le carafon Lune d’avril

Morris Kliphuis

"A Wine Flows Within Me", pour piano et voix

Nora Fischer, soprano et Mike Fentross, théorbe :

Biagio Marini

Natività di Christo

Claudio Monteverdi

Lamento della Ninfa

Barbara Strozzi

Lagrime mie

Claudio Monteverdi

"Possente spirto, e formidabil nume"

(Extraits de l'Orfeo)

Stefano Landi

Augellin

Claudio Monteverdi

Vi ricorda, ô boschi ombrosi

Oblivion soave

(Extrait de L'Incoronazione di Poppea)

BONUS WEB : Réécoutez le concert dans son intégralité :