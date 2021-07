Trois cantates de Bach par l'ensemble Pygmalion

Au programme de l'émission : un quatuor vocal et accompagné par l'ensemble Pygmalion dans une interprétation de trois cantates de Bach.

ATTENTION : Pour des raisons contractuelles, ce concert ne sera pas proposé à la réécoute.

Concert donné le 21 novembre 2017 à la Salle des concerts de la Philharmonie de Paris

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 27 : Wer weiss wie nahe mir mein Ende pour solistes choeur cor 2 hautbois cordes orgue obligé et basse continue / pour le 16ème dimanche après la Trinité

1. Choral : Wer weiss wie nahe mir mein Ende (Choeur et récitatifs soprano contralto ténor)

2. Mein Leben hat kein ander Ziel (Récitatif de ténor)

3. Willkommen will ich sagen (Air de contralto)

4. Ach wer doch schon im Himmel wär (Récitatif de soprano)

5. Gute Nacht du Weltgetümmel (Air de basse)

6. Choral : Welt ade ich bin dein müde

Cantate BWV 8 : Liebster Gott wenn werd ich sterben pour solistes choeur flûte traversière 2 hautbois d'amour cordes cor et basse continue / pour le 6ème dimanche après la Trinité

1. Liebster Gott wenn werd ich sterben (Choeur)

2. Was willst du dich mein Geist entsetzen (Air de ténor)

3. Zwar fühlt mein schwaches Herz (Récitatif de haute-contre)

4. Doch weichet ihr tollen vergeblichen Sorgen (Air de basse)

5. Behalte nur o Welt das Meine (Récitatif de soprano)

6. Choral : Herrscher über Tod und Leben

Cantate BWV 48 : Ich elender Mensch wer wird mich erlösen pour solistes choeur mixte orchestre et basse continue / pour le 19ème jour après la Trinité

1. Ich elender Mensch wer wird mich erlösen (Choeur)

2. O Schmerz o Elend so mich triff (Récitatif de contralto)

3. Choral : Solls ja so sein

4. Ach lege das Sodom der sündlichen Glieder (Air de contralto)

5. Hier aber tut des Heilands Hand (Récitatif de ténor)

6. Vergibt mir Jesus meine Sünden (Air de ténor)

7. Choral : Herr Jesu Christ einiger Trost

Joanne Lunn (Soprano)

Tim Mead (Contre-ténor)

Nick Pritchard (Ténor)

Christian Immler (Baryton)

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon (Direction)

Auteurs de texte

Emilie Julienne de Schwarzbourg-Rudolstadt

Johann Georg Albinus

Caspar Neumann

Gregorio Richter

Complément de programmation

Jean-Sébastien BACH

Missa brevis en sol mineur BWV 235 - Gloria

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : Alpha 130 (2008)

à réécouter émission Le concert de l'après-midi L'Ensemble Pygmalion joue Graupner et Bach