Pavel Kolesnikov et Samson Tsoy au Wigmore Hall

Œuvres de Brahms, Schubert et Beethoven par Pavel Kolesnikov et Samson Tsoy. Concert donné le 5 juin 2020 au Wigmore Hall de Londres.

Pavel Kolesnikov et Samson Tsoy interprètent des œuvres pour piano à quatre mains : des valses de Brahms, les Huit Variations sur un thème du Comte Waldstein, de Beethoven et la Fantaisie en fa mineur de Schubert. Compositeur que les artistes ont choisi pour s'exprimer en solo : Samson Tsoy nous donne aussi le 2ème Impromptu Deutsch 935 et Pavel Kolesnikov, des danses allemandes.

Le programme :

Johannes Brahms,

Neue Liebeslieder-Walzer Opus 65

(Nouvelles Valses-Chants d’amour) :

- Verzicht, o Herz, auf Rettung.

Lebhaft, doch nicht schnell n°1

(Abandonne, ô mon coeur, tout espoir de salut.

Animé, pourtant pas vite)

- Finstere Schatten der Nacht n°2

(Noires ombres de la nuit)

- An jeder Hand die Finger n°3

(Les doigts de chaque main)

- Ihr schwarzen Augen n°4

(Beaux yeux noirs, ne faites qu’un signe)

Liebeslieder-Walzer op 52

(Valses-Chants d’amour) :

- Ein dunkeler Schacht ist Liebe. Lebhaft n°16

(L’amour est un gouffre sombre. Animé)

- Nicht wandle, mein Licht. Mit Ausdruck n°17

(Ma lumière, ne flâne pas là-bas. Avec expression)

- Es bebet das Gesträuche. Lebhaft n°18

(Le Buisson tremble. Animé)

Pavel Kolesnikov, Samson Tsoy,

piano à 4 mains

Franz Schubert,

Quatre impromptus D. 935 op posthume 142 :

Impromptu n°2 en la bémol Majeur

Samson Tsoy, piano

Ludwig van Beethoven,

Huit Variations en do Majeur sur un thème du Comte Waldstein WoO 67

Pavel Kolesnikov, Samson Tsoy,

piano à 4 mains

Franz Schubert,

Trente-six Danses originales D 365 :

- Deutscher Tanz (Danse allemande) n°32 en fa

Douze Danses allemandes D 790 :

- Ländler n°6 en sol dièse mineur

Trente-six Danses originales D 365 :

- Valse n°30 en la

Seize Allemandes et Deux Ecossaises. D 783 :

- Allemande n°15 en la bémol

Douze Valses, Dix-sept Ländler et Neuf Ecossaises. D 145 :

- Ländler n°12 en ré bémol

Douze Danses allemandes D 790 :

- Ländler n°12 en mi

Pavel Kolesnikov, piano

Franz Schubert,

Fantaisie en fa mineur D 940 op posth. 103

Pavel Kolesnikov, Samson Tsoy,

piano à 4 mains

Concert offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré par la BBC Radio 3 le 5 juin 2020 au Wigmore Hall de Londres.

