Pauline et Paul Viardot au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Sabine Devieilhe et Anne Le Bozec, Edgar Moreau, Amaury Coeytaux et Geoffroy Couteau, rejoignent les proches de Pauline Viardot : Chopin, Bizet, Saint-Saëns, Massenet, pour un concert qui comprend aussi une sonate de Paul Viardot.

Polonaise de Chopin par Geoffroy Couteau, piano. Mélodie sur une mazurka de Chopin, arrangée par Pauline Viardot et interprétée par Sabine Devieilhe, soprano qui nous donne également des airs de Bizet, Massenet et Pauline Viardot, avec Anne Le Bozec au piano. Berceuse dédiée à Paul Viardot par Saint-Saëns, et jouée par Amaury Coeytaux, violon et Geoffroy Couteau qui interprète aussi avec Edgar Moreau, la sonate pour violoncelle et piano de Paul Viardot.

Le programme :

Frédéric Chopin,

16 Polonaises op 26 :

Polonaise en ut dièse mineur opus 26 n°1. Allegro appassionato

Geoffroy Couteau, piano

Georges Bizet – Jean-François Regnard,

20 Mélodies :

Pastorale

Frédéric Chopin / arrangement Pauline Viardot – Louis Pomey,

12 Mélodies (12 Mazourkes et autres œuvres arrangées pour la voix) :

1. Seize ans (d’après la Mazurka n°31 en la bémol Majeur, op 50 n°2)

Jules Massenet – Henri Meilhac et Philippe Gille,

Manon (arrangement pour soprano et piano) :

Air de Manon « Je suis encore toute étourdie » (Acte 1)

Sabine Devieilhe, soprano

Anne Le Bozec, piano

Camille Saint-Saëns,

Berceuse en si bémol Majeur op 38 – pour violon et piano

Amaury Coeytaux, violon

Geoffroy Couteau, piano

Pauline Viardot,

Cendrillon :

Air de la Fée « Je viens te rendre à l’espérance »

Hai Luli

Sabine Devieilhe, soprano

Anne Le Bozec, piano

Paul Viardot,

Sonate pour violoncelle et piano :

1er mouvement. Moderato assai

2ème mvt. Scherzo

3ème mvt. Andante

4ème mvt. Finale

Edgar Moreau, violoncelle

Geoffroy Couteau, piano

Concert enregistré par France Musique le 15 juillet 2013, Salle Pasteur – Le Corum à Montpellier, dans le cadre du Festival de Radio France Occitanie Montpellier.

